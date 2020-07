Der Schweizer Heimatschutz zeichnet Stadt und Kanton Zürich mit dem Schulthess-Gartenpreis 2020 aus.

Anna Raymann 01.07.2020 10:38

Bis vor 140 Jahren gab es vom Zürichhorn bis zur heutigen Landiwiese nichts als Sumpf und Schilf. «Das hat sich zum Glück geändert», schreibt die «NZZ». Die Zeitung erzählt über die diversen Projekte den Weg nach zu den öffentlich zugänglichen Seeufern. Berichtet über die Renaturierung der Sihl und der Limmat. Der Erfolg dieser Entwicklungen habe den Schweizer Heimatschutz dazu bewogen, Stadt und Kanton Zürich mit dem Schulthess-Gartenpreis 2020 auszuzeichnen (Hochparterre berichtete). Die mit 25 000 Franken dotierte Auszeichnung wird alljährlich an Landschaftsarchitekten, Naturschutzorganisationen, aber auch an Gemeinden vergeben. Der Heimatschutz lobt in der Begründung die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kanton: «Sie tragen den Stadtzürcher Fluss- und Seeufern Sorge und entwickeln sie gleichzeitig schöpferisch weiter. Die vielfältigen Freiräume am Wasser haben Vorbildcharakter für die ganze Schweiz – und darüber hinaus.»

