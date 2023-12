Beton wird immer teurer, was die Umwelt freut. Aber fliesst das Geld auch in die richtigen Taschen? Fotos: Giftzwerg88 / Wikicommons

Bereichern sich Zementfirmen über CO2-Zuschläge? Beton wird immer teurer. Auch wegen des CO2-Zuschlags, der die Kosten für Emissionszertifikate decken soll. Eine investigative Recherche zeigt nun: Manche Zementwerke mussten diese Zertifikate gar nie kaufen. 22.12.2023 09:01

Es gibt rund 500 Betonwerke in der Schweiz, aber nur drei Zementhersteller. Letztere reichen seit rund 3 Jahren einen sogenannten CO2-Zuschlag an ihre Kundschaft weiter, was ein Grund für den Preisanstieg beim Zement ist. Je nach Betonsorte beträgt der Zuschlag zwischen rund einem bis fünf Franken pro Kubikmeter Beton. Die Zementbranche begründet diesen Aufpreis mit den steigenden Kosten im Emissionshandelssystem (EHS). Die Zementwerke müssen am EHS teilnehmen und dort für jede emittierte Tonne Treibhausgase ein Emissionsrecht an den Bund abgeben, das sind Verschmutzungsrechte, die der Staat im Voraus definiert und laufend senkt. Als Gegenleistung dafür sind die Zementhersteller in der Schweiz von der üblichen CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe befreit. Ausserdem erhält die Schwerindustrie in der Schweiz, wie in Europa, seit Jahren einen grossen Teil der Emissionsrechte gratis zugeteilt, damit sie nicht abwandert. Laut Recherchen von ‹Das Lamm› deckten die in den letzten Jahren gratis zugeteilten Emissionsrechte bei zahlreichen Produktionsstandorten alle Emissionen ab. Dank dieser grosszügigen Gratiszuteilungen konnten viele Zementwerke in der letzten Handelsperiode Emissionsrechte beiseitelegen, so die Autorinnen Alex Tiefenbacher und Luca Mondgenast. Mit dem Zukauf sogenannter CERs sparten sie sich noch mehr Emissionsrechte an – sogenannte Certified Emission Reduction, ein Zertifikatstyp, der für Emissionseinsparungen im Rahmen von Klimaschutzprojekte in den Ländern des Globalen Südens ausgestellt wird, also mit einer Reduktionsleistungen verknüpft ist. Zementwerke wie Holcim oder Ciments Vigier hätten, so ‹Das Lamm›, dank Gratiszuteilungen und dem Einsatz von CERs noch viele nicht entwertete Emissionsrechte in der Schublade. Die Mehrkosten, die der Zuschlag decken soll, gab es also gar nicht. Die Autorinnen schliessen: «Im Gegensatz zu den drei grossen Ze...