Andres Herzog hat das Thema Beton und Klimabilanz in der Hochparterre-Ausgabe 4/21 ausführlich erörtert.

Nehmt euch endlich des Betons an! Architektinnen und Bauingenieure müssen die konstruktive Lust wecken, um mit Beton klimagerechter zu bauen. Diese Verantwortung trägt nicht allein die Materialforschung. 04.09.2023 07:12

«Beton hat seinen Status zementiert», witzelte Slam-Poet Kilian Ziegler im Sommer im Audimax der ETH in Zürich, wo sich die Betonbranche zur jährlichen Tagung traf. Beton sei «die Mutter aller Materialien», so Ziegler weiter. Auch das Plakat im Flur stellte klar: «Warum es ohne Beton nicht geht.» So schnell führt kein Weg an dem Material vorbei. Und doch hätte man hinzufügen müssen: «So wie bisher geht es auch nicht weiter.» Die Betonbranche nimmt eine Verteidigungshaltung ein, weil sie sich ständig rechtfertigen muss. Der Baustoff belastet das Klima. Da wir um das Material nicht herumkommen, braucht es Lösungen. Die Vorträge haben allerdings gezeigt, dass längst nicht alle in der Planungs- und Bauwirtschaft den Weckruf gehört haben. Die Architektin Angela Deuber sprach über das Weiterbauen in der Architektur und darüber, dass sie sich einen Ersatz für Zement wünsche. Es wird viel geforscht an alternativen Bindemitteln und klimaoptimierten Zementsorten. Doch die Architektur kann ihre Verantwortung nicht an die Materialwissenschaft abtreten. Sie muss in ihrem Feld die Hausaufgaben machen. 35 Prozent weniger CO2 Der emeritierte ETH-Professor Joseph Schwartz erwähnte CO2 mit keinem Wort. Dafür aber die gewaltige Tragstruktur, mit der er in St. Gallen das Textilmuseum abfängt, das der Architekt Christian Kerez über einer unterirdischen Halle zum Schweben bringt. Beton kann alles, soll aber nicht. Schwartz zeigte ein poetisches Zitat des italienischen Bauingenieurs Pier Luigi Nervi: «Das Schwierige liegt darin, die Seele des Dichters mit dem Wissen und der Erfahrung des Technikers in Einklang zu bringen.» Die Stossrichtung stimmt: Die Architektin und der Bauingenieur sollen ihre Kräfte bündeln. Aber nicht, um jeden Traum möglich zu machen – sondern um Lösungen für die Klimakrise zu konstruieren. Dass dies hier und heute möglich ist, bewies ein T...