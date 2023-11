Kein Erfolg für die Stadtklima-Initiativen von Umverkehr in Basel Stadt (Logo verändert von Hochparterre)

Doppeltes Nein Die Stimmbevölkerung von Basel Stadt lehnt die zwei Stadtklima-Initiativen ab. Die BZ berichtet. Ausserdem in der Presse: ein Kult-Baumarkt, Urban Studies in der Kritik und die Bildbauten von Philipp Schaerer. 27.11.2023 11:55

Die Temperatur in Basel Stadt ist seit Messbeginn um 2,3 Grad gestiegen, die zunehmenden Hitzetage und Tropennächte belasten die Menschen. Vor diesem Hintergrund forderten die Stadtklima-Initiativen von Umverkehr mehr Platz für Bäume und klimafreundliche Mobilität in Basel Stadt. Am Samstag wurde über die zwei Initiativen abgestimmt. Das Resultat fällt deutlich aus: Die Stimmbevölkerung lehnt sowohl die Gute-Luft-Initiative als auch die Zukunfts-Initiative klar ab. Die Initiativen sahen die Umnutzung von Strassenflächen zu Grünraum und Flächen für Fuss- und Veloverkehr vor. Doch die Angst vor noch mehr Baustellen und Parkplatz-Abbau sei gross, meint der Kommentar zur Abstimmung in der BZ. Das letzte Wort sei jedoch noch nicht gesprochen, zurücklehnen könne sich die Regierung nicht. Umverkehr zeigt sich derweil enttäuscht. Man werde die Zugeständnisse der Gegenkampagne nun beim Wort nehmen und die Klimaanpassung künftig bei jedem Bauprojekt einfordern. Auch kommen ähnliche Initiativen des Vereins Umverkehr in anderen Schweizer Städten noch zur Abstimmung.