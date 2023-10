Was sagen Forschung und Praxis nach einem Jahrzehnt mit dem verschärften Raumplanungsgesetz? Antworten gibt es am 2. November an der ETH Zürich.

RPG1: Zwischenbilanz an der ETH Zürich

Am 2. November organisiert die ETH Zürich eine Auslegeordnung zum RPG1. Nebst Forschungsprojekten werden die wichtigsten Ziele und Effekte des Gesetzes verhandelt, das seit bald 10 Jahren in Kraft ist.