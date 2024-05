Symbiotisches Architektenpaar: Gottfried und Elisabeth Boehm

Jetzt streamen: ‹ Die Böhms – Architektur einer Familie › ‹Die Böhms – Architektur einer Familie› zeichnet ein faszinierend intimes Portait der Kölner Architektendynastie. Wir zeigen den Film auf unserer neuen Streamingplatform – mit Abo kostenlos bis 10. Mai! 01.05.2024 14:54

«Es ist schon toll, dass es so etwas gibt: eine Farbe, die einem warm macht.» Gottfried Böhm, deutscher Architekt ( 1920 – 2021 ) Gottfried Böhm, so lernen wir in diesem Film, das ist auch seine Frau, die Architektin Elisabeth Böhm. Und es ist sein Vater, Architekt Dominikus Böhm. Und es sind seine Söhne, die Architekten Peter, Stephan und Paul Böhm. Der faszinierende Film ‹Die Böhms – Architektur einer Familie› des Schweizer Filmemachers Maurizius Staerkle-Drux zeichnet ein intimes Portrait der Kölner Architekten-Dynastie, deren symbiotische Existenz so fruchtbar wie fragil erscheint. Auf der neuen Platform «Klappe!» präsentiert Hochparterre im Monatsrhythmus ausgewählte Film zu Architektur, Landschaft, Planung und Design. Hochparterre-Abonenntinnen können ‹Die Böhms – Architektur einer Familie› bis zum 10. Mai kostenlos anschauen. Nicht verpassen!