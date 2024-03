Vor vollem Saal: Der Rapperswiler Tag 2024 Fotos: OST Ostschweizer Fachhochschule

Rundreise durch den Kreislauf Wenig Platz für Baumwurzeln, historische Wiederverwertung und Pro Neophyten: Der Rapperswilertag 2024 widmete sich dem Kreislauf. Eine Tour durch ein aktuelles und wichtiges Thema der Landschaftsarchitektur. 25.03.2024 16:38

Der diesjährige Rapperswiler Tag widmete sich etwas altem und auch neuem, nämlich dem Kreislauf – der Ideen, der Materialien, der Pflanzen. Voll war der Saal und auch das Programm. Viel gab es zu hören, von Wiederverwendung früher bis zu zehn Punkten für eine zukünftigsweisende, nachhaltige Landschaftsarchitektur. Eröffnet wurde der Reigen mit einem langen Applaus für den früheren Geschäftsführer des BSLA, Peter Wullschleger, der über 30 Jahre die Geschicke des Verbands leitete. Die Reprise des Tagungsthemas in anderer Form zeigt das neue Anthos.Kreisläufe, das Schweizer Jahrbuch für Landschaftsarchitektur 2024. Geschichte: Frühes urban gardening und Gärten (für alle!) Dass Kreislaufdenken nichts neues ist, zeigte die Mittelalterhistorikerin Annette Kehnel in ihrem Vortrag. Baustoffrecycling gab es eigentlich immer, bis im 20. Jahrhundert die Wegwerfgesellschaft diese Tradition in den Hintergrund drängte. Auch Gemüseanbau in der Stadt und Frauen-Wohngemeinschaften sind nichts neues, wie flandrische Beginenhöfe mit grossen Gemüsegärten in der Innenstadt zeigen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie frühere Gesellschaften mit den heute wieder aktuellen Themen umgehen: «Recycling war der Goldstandard, Wegwerfgesellschaften sind Ausnahmelösungen», so Kehnel. Hier geht es zu den Tagungsberichten vergangener Rapperswilertage «Jedermann Selbstversorger!» Was Landschaftsarchitekt und Lebensreformer Leberecht Migge forderte, entwickelte er weiter zur kreislaufbasierten Abfallwirtschaft. Landschaftsarchitektin Gabi Lerch stellte die Frage, ob Migge den Widerspruch zwischen seinen ökonomisierten und rationalisierten Kreislaufkonzepten und der Dynamik der Natur und des Lebens mit der Forderung nach Gärten überall und für alle aufzulösen vermochte. Dem kann auch im Buch «Überall Gärten! Für Alle!» nachgehen, das zur Tagung erschien. Praxis: ...