Hier könnten Bäume wachsen! Crowdplanning sucht nach Grünideen gegen Stadterhitzung Fotos: Nightnurse Images (Visualisierung)

Redaktion Hochparterre 30.10.2023 12:03

Hitzewellen werden in den nächsten Jahren zunehmen. Sie stellen für die Bevölkerung eine gesundheitliche Belastung dar. Städte sind durch die versiegelten Flächen besonders stark davon betroffen. Darum hat Umverkehr in der Stadt Zürich das Crowdplanning lanciert. Denn Grünflächen mit Bäumen können einen wichtigen Beitrag gegen die Sommerhitze leisten. Fachleute haben deshalb viele verschiedene Interventionsideen entwickelt, um den öffentlichen Raum zu begrünen. An der Abschlussveranstaltung «Crowdplanning: Grüne Inspiration», werden die Projekte vorgestellt und Simone Rangosch (Direktorin Tiefbauamt) sowie Christine Bräm (Direktorin Grün Stadt Zürich) nehmen Bezug dazu. Anschliessend diskutieren Simone Brander (Stadträtin) und Harald Welzer (Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist), wie der Veränderungsprozess des öffentlichen Raums beschleunigt werden kann.