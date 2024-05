«Bosco verticale» – das gleiche Bild wie in Mailand soll in der Nähe von Lausanne entstehen. Visualisierung: Stefano Boeri Architetti

Zu viel Wasser und Beton Fast 140 Einsprachen sind gegen den in der Nähe von Lausanne geplanten «Tour des Cèdres» eingegangen, berichtet ‹24heures›. Ausserdem in der Presse: Internationaler Tag der Pressefreiheit und Energieabstimmung. 03.05.2024 11:33

In Chavannes-près-Renens sind innerhalb eines Monats 138 Einsprachen gegen den geplanten 117 Meter hohen «Tour des Cèdres» eingegangen, berichtet heute ‹24heures›. Die öffentliche Auflage endete letzten Donnerstag. Die Gegner*innen haben sich vom Bild eines «Bosco verticale», wie es Stefano Boeri Architetti auch in Mailand realisierten, offensichtlich nicht täuschen lassen. Sie kritisieren den übermässigen Einsatz von Beton, um die Vegetation zu tragen, und den hohen Wasserverbrauch des vertikalen Waldes – der Turm würde das im Quartierplan verankerte Ziel, einen «hohen Umweltwert anzustreben», nicht erfüllen. Die Einsprachen werden in den nächsten Monaten von der Gemeinde geprüft. Sollten sie aufgehoben werden und es zu einem Rechtsstreit kommen, liegt es an den Anwohner*innen und den Umweltverbänden, Rechtsmittel zu ergreifen. Zu den Organisationen, die Einsprache eingereicht haben, gehören die Association transports et environnement Vaud, Pro Natura Vaud und die Regionalgruppe Waadt von Greenpeace. Weitere Meldungen: – Internationaler Tag der Pressefreiheit: «Der Antrieb für unsere Arbeit ist Wut», sagt die Exil-Journalistin Ekaterina Glikman von der ‹Novaya Gazeta Europe› im Interview mit dem ‹Tages-Anzeiger›. Der heutige Tag biete die Gelegenheit, verfolgten oder bedrohten Kollegen eine Stimme zu geben. – Europawahl: 1,9 Millionen Menschen in der Schweiz dürfen im Juni bei der Wahl zum Europäischen Parlament mitbestimmen. Vier von ihnen erzählen im ‹Tages-Anzeiger›, was sie sich für Europa wünschen und warum sie wählen – oder eben nicht. – Energie-Abstimmung vom 9. Juni: Ein Ja als einzig logischer Schritt – der Leitartikel in der BZ. – «Offene Kabelschächte, schmuddelige Wände, leere Krankenbetten: Das neu eingerichtete Spital ist schon jetzt am Ende, es wird nicht mehr gebraucht» – zumindest in der Ausstellung «T...