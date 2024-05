Bei ‹Slim Shady› dient der Reflektor einer Solarthermieanlage als Lampenschirm. Fotos: Lorenz Cugini

Auf den zweiten Blick Die Leuchte ‹Slim Shady› von Rina Rolli und Noël Picco benutzt den Reflektor einer Solarthermieanlage als Lampenschirm. Die Spiegelung verschluckt beinahe die Dreidimensionalität der Form. 04.05.2024 08:00

Man könnte sie glatt übersehen. Doch die Leuchte, die so unauffällig an einer Wohnzimmerwand hängt, hat einiges zu erzählen. Als Erstes springt ihre metallische Oberfläche ins Auge. Sie reflektiert den umliegenden Raum so stark, dass die Spiegelung beinahe die Dreidimensionalität ihrer Form verschluckt, die sich wie ein Giebelzelt nach oben wölbt. «Bei der Reparatur einer Solarthermieanlage fielen uns diese gefalteten Metallhäute auf. Sie liegen unter den Vakuumröhren und reflektieren verlorene Sonnenstrahlen zurück», sagt Rina Rolli. Gemeinsam mit Noël Picco hat sie das Kooperationsformat Piccolli gegründet. Die Architekten nutzen es, um alltägliche Objekte zu erforschen und in einen neuen Kontext zu setzen. Manchmal entstehen aus diesen Spielereien Designobjekte, die sie selbst in Kleinserien herstellen. «Wir lieben es, schnell und intuitiv zu arbeiten», so Rolli. «In der Architektur sind die Zeitspannen lang – es ist befreiend, auch Projekte in kürzeren Zyklen umsetzen zu können.» ###Media_2### Die Idee, den Reflektor als Lampenschirm zu nutzen, ergab sich durch seine fragile Materialität. Das aluminiumbeschichtete Blech verbiegt sich rasch, zudem wiegt es nur ein paar Gramm. Rolli und Picco experimentierten lange mit Leuchtmitteln, ehe sie ein dimmbares LED-Band in einer Farbtemperatur von etwa 4000 Kelvin auswählten. Nah am Sonnenlicht, aber doch etwas kühler, als man es von einer Wohnraumleuchte erwartet – genau richtig für ein Modell, das mit seiner Reduziertheit den Charme eines technoiden Industriegeräts ausstrahlt. Weil der zarte Reflektor keine Bohrlöcher verträgt, verbindet eine Sandwich-Struktur den Schirm und das Leuchtmittel: Drei knallrote, 3-D-gedruckte Klammern umschlingen die Unterkonstruktion und fixieren die Leuchte gleichzeitig an der Wand. Die Enden der Klammern passen exakt in die vorfabrizierten Öffnungen des Schirms. ###Med...