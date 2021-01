Auch unter eingeschränkten Wuchsbedingungen lassen sich Pflanzengesellschaften neu denken, wie der Mediengarten von Krebs und Herde Landschaftsarchitekten in Zürich zeigt.

Der diesjährige Rapperswiler Tag findet am Freitag, 12. März 2021, online statt. Thema: Pflanzen neu denken. Titel: Brennnessel oder Wasabi?

Roderick Hönig 25.01.2021 09:49

Unter dem Thema «Brennnessel oder Wasabi? Pflanzen neu denken» findet der diesjährige Rapperswilertag am Freitag, 12. März 2021 online statt. Pflanzen sind lebendig, wahrhaftig, in Bewegung und veränderlich. Sie nehmen ihre Umwelt aktiv wahr, agieren und reagieren - vielleicht fühlen sie auch. Sie verbinden das Erdreich mit der Atmosphäre und ermöglichen Leben, so der Pressetext.

Der Rapperswilertag beschäftigt sich mit Pflanzen als allgegenwärtige Unbekannte. Räume, Formen, Dominanzen, düfte oder Klimaveränderung sind Themen. Experten präsentieren neue Sichtweisen, Bilder und Forschungsresultate und fragen, wie eine neue Sicht auf Pflanzen die Landschaftsarchitektur inspirieren kann.