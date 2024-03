Vom 6. bis 7. April findet das Literaturfest Lettera in Luzern statt. Mit dabei ist Hochparterre.

Vom 6. bis 7. April findet das Literaturfest Lettera in Luzern statt. Über zehn Lesungen und ein Buchmarkt tauchen das Neubad ins Buchfieber. Mit dabei ist die Edition Hochparterre.

Lettera in Luzern versteht sich als Fest der Sinne und der Ideen, des Gesprächs und des gegenseitigen Zuhörens. Das Literaturfest bietet ein reichhaltiges Programm für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Im leeren Pool vom Neubad durchdringen sich Buchmarkt und Lesungen. Performative Führungen des Buchaktivisten und Sprachkünstlers Max Christian Graeff geben Einblick in die vielfältige Verlagsszene. Auf dem Vorplatz lädt die mobile Stadtbibliothek zum Lesen ein und im Klub gibt es Late Night Shows.



Mit Lesungen und Performances von Necati Öziri, Gabriele von Arnim, Uwe Timm, Judith Keller, Usama Al Shahmani, Alice Schmid, Gianna Molinari, Selma Kay Matter, Jurczok 1-0-0-1, Stefan Bachmann, Katja Alves und vielen mehr.