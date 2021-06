Niels Olsen (links) und Fredi Fischli sind für die Nexpo unterwegs zu reizvollen Orten und Gebäuden.

Im Rennen um die nächste Landesausstellung sind vier Ideen. Der Vorschlag «Nexpo» erhielt kürzlich eine neue Projektleitung: Niels Olsen und Fredi Fischli erzählen im Interview, was sie vorhaben.

Rahel Marti 07.06.2021 18:30

Die Nexpo-Reise ist gestartet Im Rennen um die nächste Landesausstellung sind vier Ideen. Der Vorschlag «Nexpo» erhielt kürzlich eine neue Projektleitung: Niels Olsen und Fredi Fischli erzählen im Interview, was sie vorhaben. 07.06.2021 18:30

Sie hat begonnen, bevor es sie geben darf: Die Macherinnen und Macher der Nexpo gehen auf Reisen, obwohl der Bundesrat noch nicht entschieden hat, ob 2027 oder 2028 eine weitere Landesausstellung stattfindet. Umnutzung seit das Thema, erklären Niels Olsen und Fredi Fischli, die seit ein paar Jahren die Ausstellungen des Instituts für Geschichte und Theorie der Architektur gta der ETH Zürich leiten und vor kurzem mit Christina Hanke die Leitung der Nexpo übernommen haben. Anstatt teure, temporäre Plattformen aufzubauen wollen sie ausstellen, was da ist: Die Nexpo soll reizvolle Orte und Gebäude im ganzen Land aufsuchen und wiederbeleben, die leer stehen wegen Corona, Strukturwandel, Landflucht oder weil sie schlicht aus der Mode geraten sind. Anfang Mai startete die Nexpo-Reise im Kino Plaza in Genf, einem heruntergekommenen Bijou, das nun eine Stiftung als Kulturort wachküssen will. Nächste Station ist...