Marco Costantini war bereits stellvertretender Direktor unter Chantal Prod'Hom. Nach der gescheiterten Nachfolge von Beatrice Leanza übernimmt er ab Januar 2024 die Leitung des Mudac. Foto: Khashayar Javanmardi

Neue alte Leitung für das Mudac Nach Beatrice Leanzas kurzfristigem Abgang im Sommer setzt das Mudac auf bewährte Werte: Marco Costantini, der das Haus derzeit interimistisch leitet, übernimmt ab Januar 2024 die Direktion. 19.12.2023 17:30

Nun hat das Mudac bestätigt, was einige bereits vermutet haben: Marco Costantini übernimmt die Leitung des Mudac ab Januar 2024 definitiv. Der Kunsthistoriker hat das Designmuseum bereits seit Beatrice Leanzas unerwartetem Abgang interimistisch geleitet. Costantini hatte sich bereits im Frühjahr 2022 um das freiwerdende Amt beworben, bekanntlich hatte die Findungskommission damals Leanza mit ihrem international geprägten Lebenslauf vorgezogen. Nun hat dieselbe Kommission die Ernennung Costantinis beschlossen – und zwar einstimmig. Nach dem grossen Knall im Sommer dürfte damit wieder Ruhe einkehren – Costatini ist mit dem Haus bestens vertraut. Eine erste Ausstellung hat er bereits 2010 kuratierte, seit 2020 amtierte er als stellvertretender Direktor. Auch mit den anderen Museen der Plateforme 10, der auch das Mudac angehört, ist er durch verschiedene Engagements verbunden. Da die personellen Ressourcen nun geklärt sind, bleibt Zeit für Grösseres: «Die strategische Vision des mudac, die ich vorschlage, entwickelt sich in mehreren Phasen, von denen jede zu zeigen sucht, wie Design in all seinen Formen als Antriebskraft zu betrachten ist, die mit Engagement dazu beitragen kann und soll, unsere Zukunft wünschenswert zu machen», so der Kunsthistoriker. In diesem Sinne, auf die Zukunft!...