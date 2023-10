Eines der im Film portraitierten Vorzeigeprojekte: Die Aufstockung einer Industriehalle in Winterthur aus wiederverwendeten Bauteilen.

«Uns eine Zukunft bauen» Auf der Suche nach vielversprechenden Ansätzen für klimagerechtes Bauen reiste der Filmemacher Beat Häner quer durch die Schweiz. Heute wird die dabei entstandene Dokumentation erstmals ausgestrahlt. 25.10.2023 17:07

Wie geht klimaneutrales Bauen? Auf der Suche nach Antworten schaut der Schweizer Filmemacher Beat Häner in Basel Herzog & de Meuron bei der Planung eines Plusenergie-Bürogebäudes aus Holz und Lehm über die Schulter, fährt zum Holzbauer Küng nach Alpnach und trifft Wiederverwendungsexpertin Barbara Buser im Gundeldinger Feld. Im Zementwerk der Firma Holcim in Siggenthal lernt er, wo bei der Betonherstellung das CO2 entsteht und die Materialforscher von Oxara stellen ihm ihre umweltfreundlichere Alternative zu Beton vor. Wer auf Häners Reise zu den Pionierinnen und Pionieren des umweltschonenden Bauens dabei sein will, schaut heute zur besten Sendezeit 3Sat oder streamt den Film bis am 25. November....