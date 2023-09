Taras widokowy wieży Varso Tower. Fotos: Zdjęcia: Aaron Hargreaves / Foster + Partners

Ze swoim cokołem, bryłą główną i zwieńczeniem, Varso Tower prezentuje klasyczne atrybuty wieżowca. Szczyt budynku ma wielopoziomową konstrukcję, wyraźnie dążącą ku górze, której kulminacją jest maszt. Każde cztery kondygnacje elewacji pięter biurowych zostały przez architektów z biura Fosters+Partners scalone w wizualne ramy. Nadaje to bryle przyjemne proporcje, a dzięki szczelinom wentylacyjnym umieszczonym w ramie umożliwia budynkowi częściową naturalną wentylację.

Sercem inwestycji jest wysadzane drzewami lobby Varso Tower.

Trzyczęściowy podział wieżowca odpowiada funkcjom wewnątrz budynku. Zarówno ponadprzeciętnie wysoki parter, jak i najwyższe piętra są ogólnodostępne, tak jak powinno być w ‹dobrym› wieżowcu. Obsadzony drzewami hol z kawiarnią, przypominający atrium IBM w Nowym Jorku, stanowi serce Varso Tower na parterze. Stąd dociera się do pasażu Varso 1 i 2, a wysoki korytarz z artystycznie zaprojektowanymi ceramicznymi ścianami prowadzi do lobby wieżowca. Schodami ruchomymi można dostać się do wind na dwóch poziomach. Gdy zakończą się negocjacje z PKP, pasażerowie kolei będą mieli bezpośredni dostęp z dworca centralnego do nowej inwestycji.

Przekrój podłużny przez budynek Varso 1 i Varso 2 oraz Varso Tower. Parter całej budowli (jasnoszary kolor: podziemne tory dworca centralnego).

Varso Place, 2022

Ulica Chmielna, Warszawa

Inwestor: HB Reavis, Luxemburg

Autorzy: Foster + Partners, London (Varso Tower), HRA Architekci, Warschau (Varso 1, Varso 2)

Certyfikaty Varso Tower: BREEAM Outstanding, WELL Gold Certification

Dla odwiedzających Varso Tower będą dostępne od przyszłego roku dwie panoramiczne windy jadące z holu bezpośrednio na 49. Piętro. Tam na dachu znajduje się obsadzony drzewami ogród z kawiarnią i barem (planowana restauracja poniżej padła ofiarą pandemii). Kolejna winda prowadzi na 53. Piętro, na otwarty ze wszystkich stron taras znajdujący się na wysokości 230 metrów.

Varso 1 i 2 oraz wieża Varso Tower za dachem Dworca Centralnego.

Autor: Werner Huber (ur. 1964) jest z wykształcenia architektem. Od 2001 roku jest redaktorem działu architektury w czasopiśmie ‹Hochparterre›, a od 2019 roku jest jednym z trzech dyrektorów zarządzających tego wydawnictwa. Warszawę odwiedził po raz pierwszy latem 1986 roku. Od tego czasu nieprzerwanie pasjonuje się rozwojem architektonicznym i urbanistycznym miasta. Kilkukrotnie pisał także do magazynu ‹Architektura murator›.

Tłumaczenie: Katarzyna Kołowiecka, Michał Muszyński

Redakcja: Łukasz Pietrzak, Daniel Brylewski