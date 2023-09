Die Aussichtsterrasse auf dem Varso Tower. Fotos: Aaron Hargreaves / Foster + Partners

Der gute Turm Der Varso Tower ist das zweite Gebäude von Norman Foster in Warschau. Es zeigt die klassische Gliederung eines Hochhauses. Die Aussichtsterrasse wird öffentlich zugänglich sein. 04.09.2023 10:54

Mit Sockel, Schaft und Krone zeigt der Varso Tower die klassischen Attribute eines Hochhauses. Der obere Abschluss ist mehrstufig gestaltet, die im Mast gipfelnde Höhenentwicklung prägnant ausformuliert. An der Fassade der Bürogeschosse haben die Architekten von Foster + Partners jeweils vier Stockwerke mit einem Rahmenelement zusammengefasst. Das verleiht dem Gebäude angenehme Proportionen, und dank Lüftungsschlitzen ermöglicht der Rahmen eine gewisse natürliche Ventilation. ###Media_2### Die Dreiteilung des Hochhauses entspricht den Funktionen in seinem Innern. Denn sowohl das überhohe Erdgeschoss als auch die obersten Geschosse sind öffentlich zugänglich, wie es bei einem «guten» Hochhaus sein soll. Die baumbestandene Halle mit Café, die an das IBM-Atrium in New York erinnert, bildet im Erdgeschoss das Herz des Varso Towers. Von hier aus erreicht man die Passage von Varso 1 und 2, und ein hoher, von künstlerisch gestalteten Keramikwänden flankierter Gang führt zur Hochhauslobby. Über Rolltreppen gelangt man zu den zweigeschossigen Liften – sobald die Verhandlungen mit den Staatsbahnen PKP abgeschlossen sind, erhalten Bahnreisende einen direkten Zugang vom Zentralbahnhof zur neuen Überbauung. ###Media_3### Varso Place, 2022 Ulica Chmielna, Warschau Bauherrschaft: HB Reavis, Luxemburg Architektur: Foster + Partners, London (Varso Tower), HRA Architekci, Warschau (Varso 1, Varso 2) Zertifikate Varso Tower: BREEAM Outstanding, WELL Gold Certification Für die Besucherinnen und Besucher des Varso Tower werden ab dem nächsten Jahr zwei Panoramaaufzüge aus der Halle direkt in den 49. Stock führen. Hier liegt der mit Bäumen bepflanzte Dachgarten mit Café und Bar (das geplante Restaurant darunter ist der Pandemie zum Opfer gefallen). Ein weiterer Lift führt in den 53. Stock auf die allseitig offene Terrasse auf 230 Metern Höhe. ###Media_4###...