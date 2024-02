Kontextur, oder auch kntxtr, ist ein Podcast der beiden Architektinnen Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner.

Machtmissbrauch und Architektur Vor 5 Jahren berichtete Hochparterre über Professor X. Das Aufdecken der sexuellen Belästigung an der ETH-Architekturabteilung brachte viel in Bewegung. Dass es aber noch viel zu tun gibt, zeigt ein Podcast. 09.02.2024 14:32

Kontextur ist ein Podcast, den die beiden Architektinnen Katharina Benjamin Angelika Hinterbrandner betreiben. Die eine von Leipzig aus, die andere pendelnd zwischen Berlin und Zürich. Als Influencerinnen in Sachen Architektur reden sie in ihrem Podcast mit Gästen und sich selbst über Themen wie Arbeitsbedingungen in der Planungsbranche, neue Formen der Architekturlehre oder Formen des nachhaltigen Bauens. Ihre aktuelle Doppelfolge von Kontextur widmet sich einem unbequemen Thema, das von den Fachmedien sonst auffallend ausgespart wird: #metoo in Architecture. Sie zeichnen die bisherige Debatte zu Machtmissbrauch in der Architekturszene nach und schildern die Situation in den deutschsprachigen Ländern. Verschiedene Stimmen kommen zu Wort: Was ist zu tun, wenn jemand selber Machtmissbrauch im Büro oder an der Universität erlebt? Oder: Wie berichten die Medien über Verdachtsfälle? Palle Petersens Hochparterre-Mehrteiler über den Professor X genannten Fall an der ETH-Architekturabteilung wird als eine der wenigen Berichterstattungen deutschsprachiger Architekturmedien gewürdigt (Professor X, Zehn zu null, Nach Professor X). Der Fall des Londoner Architekten David Adjaye, der letzten Sommer massiv beschuldigt wurde, Mitarbeiterinnen missbraucht zu haben, wurde durch die Financial Times aufgedeckt und zeigt, dass das Thema noch lange nicht abgehakt ist. Im Podcast beleuchten die auf Missbrauchsfälle spezialisierte Juristin Rebecca Richter von der Berliner Kanzlei Dunkel Richter, die Architektin Wiebke Ahues und Charlie Edmonds von Future Architecture Front das Thema kompetent von verschiedenen Seiten. Erfahrungsberichte betroffener Personen zeigen die Spannweite möglicher Übergriffe, aber auch die Schwierigkeit, im Büro- oder Hochschulkontext adäquat darauf zu reagieren. Das Anhören der 2,5 Stunden macht klüger....