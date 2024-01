Zuckerbäckerei des 21. Jahrhunderts? An der ETH Zürich werden die Säulen für den Weissen Turm gedruckt.

Seit letztem Freitag werden an der ETH Zürich die Säulen für den Weissen Turm in Mulegns gedruckt. Bereits im Juni soll das «höchste digitale Gebäude der Welt» eröffnet werden.

Das Kulturfestival Origen ist dabei, das nächste aufsehenerregende Projekt im Bünder Oberhalbstein zu realisieren. Am vergangenen Freitag wurden im Robotiklabor an der ETH Hönggerberg die ersten Säulen für den sogenannten Weissen Turm von Mulegns gedruckt. Sie bilden die Tragstruktur des Gebäudes, das Origen als neue Spielstätte dienen soll. «Am 25. Juni wird das Gebäude von Bundesrat Guy Parmelin und dem Präsidenten der ETH Joël Mesot eröffnet», schreibt Origen in einer Medienmitteilung.





Vom Grundriss wachsen die Stützen...

...Schicht für Schicht.

Die an der ETH gedruckten Säulen werden bei der Savogniner Firma Uffer zusammengefügt und von da eine Talstufe höher nach Mulegns transportiert. Für die Statik ist das Ingenieurbüro Conzett, Bronzini und Partner verantwortlich. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Origen auf 4,1 Millionen Franken die von der öffentlichen Hand, von Stiftungen und privaten Förderern finanziert werden.







Im hohlen Innenraum finden die Kabel für Technik Platz.

Die fertigen Säulenelemente im Robotiklabor an der ETH.

Bauweise und Ästhetik des Gebäudes lehnt Origen an die jahrhundertealte Emigration der Bündner Zuckerbäcker an. «Der Weisse Turm wird einen substanziellen Kulturtourismus fördern, neue Kulturformate ermöglichen und den Pioniergeist der Bündner Alpentäler wecken», schreibt Origen weiter.