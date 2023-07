Der 2017 erbaute, temporäre Julierturm, prägt die Landschaft auf der Julier-Passhöhe. Er wird schon bald nur noch in der Erinnerung leuchten. Fotos: Benjamin Hofer / Origen

Köbi Gantenbein 18.07.2023 12:26

Der schiefe Turm auf dem Julier Die Tage des roten Theaterturms des Origen Festivals auf der Julier-Passhöhe sind gezählt. Ein Nachruf von Köbi Gantenbein.

In St. Moritz steht der erste Turm, den ich in meinem Leben als besonders erlebt habe. Ich kam in Samedan zur Welt und als ich Bub war, spazierten meine Eltern mit mir zum Turm der schon lange verschwundenen Mauritius-Kirche. Der «schiefe Turm» steht 5,5 Grad schief. Das zeichnet ihn aus, das Besondere wird besonders – ein Geheimnis: Stellte ich mit den Klötzchen Türme schief, so fielen sie um; warum er nicht? Mehr als mit seiner Höhe, kann er mit seinem physikalischen Wunder punkten, das freilich mit viel Ingenieursverstand ermöglicht wird. Bin ich in St.Moritz, besuche ich ihn, um nachzuschauen, ob er allenfalls schiefer geworden ist. Ich stelle mir auch vor, was wäre, wenn ein zeitgenössischer Ingenieur ihn grad stellte. Nicht für die Ewigkeit Und so ist es wie mit vielem – frühkindliche Erfahrungen und Eindrücke begleiten das Leben. Gewiss, auch den schiefen Turm von Pisa sah ich; mir gefällt die Steinmetzkunst, dank der viele Marmorblöcke in die Höhe streben; mir gefällt auch wie er das Stadtbild prägt und die Kasse der Wirte und Hoteliers von Pisa füllt, weil viele Menschen ihn sehen wollen. Aber auf mich hat er geringere Wirkung als der von St. Moritz. Ihm bin ich verbunden, weil ich meinen Eltern verbunden bin, die mir mit diesem Turm erklärt haben: «Köbeli, Du kannst schief durchs Leben geben, wenn Du gescheit genug bist, nicht umzufallen.» So gefiel mir auch vom ersten Moment an die Idee von Giovanni Netzer auf dem Julier einen hölzernen Theaterturm zu bauen. Freilich hat sein Ingenieur Walter Bieler als versierter Fachmann dafür gesorgt, dass vom Sockel bis zum Dach der Turm bolzengrad in den Himmel ragt. Aber schief und schräg und damit besonders ist Origens Turm dennoch. Wir bauen in der Schweiz für die Ewigkeit. Giovanni Netzer aber sprach von Anfang an: Unser Turm steht nur für ein paar Jahre in der Landschaft, dann verschwindet er in der Er...