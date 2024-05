Den Wettbewerb für die Erneuerung der Siedlung Hirschwiese in Zürich gewinnt eine junge, zehnköpfige Arbeitsgemeinschaft. Die ARGE PASTA MISTA erhält viel Bestand und will sich als Verein organisieren.

Vor dem Wettbewerb kannten sich nicht alle. Nun steht die zehnköpfige Arbeitsgemeinschaft mit dem Namen PASTA MISTA vor der grossen Aufgabe, die Gartenstadtsiedlung Hirschwiese in Zürich zu erneuern. Insgesamt geht es um über 300 Wohnungen. Die jungen Architekt*innen, die zusammen 325 Jahre alt sind, gewinnen den Wettbewerb mit einem bedeutenden Bestandserhalt. Das Verfahren war entscheidend Da sich die Arbeitsgemeinschaft wiederum aus vier Ateliergemeinschaften zusammensetzt, findet dieser ‹Atelierbesuch› in keinem Zürcher Büro, sondern direkt vor Ort in der Siedlung statt. Als «Konstellation» hätten sie nicht den einen Arbeitsort, erzählen die um einen Tischtennistisch versammelten (Landschafts)-Architekt*innen. Was sie verbinde, sei der Ort und die Aufgabe – und vor allem die Entscheidung, diesen Wettbewerb gemeinsam zu machen. Am Anfang stand die Lust auf einen Wohnungsbau. Sie fragten herum, wer mitarbeiten wolle. Die Mehrheit der Gruppe kennt sich vom Studium an der ETH Zürich, doch es sind auch Absolventen aus Mendrisio, Frankfurt und Winterthur dabei. Auf einmal waren sie viele. Ein Experiment, auf das sie sich genauso einlassen wollten wie auf die Aufgabe selbst, betonen sie. Das Gespräch in der Siedlung verläuft organisch, macht von Anfang an Spass, die Architekt*innen nehmen den Faden des vorher Gesagten auf, ergänzen sich gegenseitig. Entscheidend sei auch das offene zweistufige Verfahren gewesen: Die städtebauliche Konzeptstufe regte dazu an, etwas zu wagen und diente der Gruppenkonstellation als Testlauf. Über einen einstufigen offenen Wettbewerb in dieser Zusammensetzung hätten sie zweimal nachgedacht. Sozial motivierter Bestandserhalt In der ersten Phase traf sich die Arbeitsgemeinschaft jeden Freitag, immer am Gipsmodell. Weil sie so viele sind, haben sie in kurzer Zeit viele Varianten gesehen und diskutiert. Die gemeinsame Haltung, die sich dabe...