Jaromir Kreiligers Blick auf Röbi Obrists Kastanienhaus von Castasegna Fotos: Jaromir Kreiliger

Am Fest der Baukultur in Chur zeigt der junge Fotograf Jaromir Kreiliger eine Hommage an den jüngst verstorbenen Architekten Röbi Obrist.

Köbi Gantenbein 16.10.2018 08:30

Ludmila Seifert, die Macherin des Festes der Baukultur in Chur, wollte den Architekten Röbi Obrist mit einer kleinen Ausstellung erfreuen. Nun wird es eine Würdigung postum eines Werkes, das das zeitgenössische Bauen im Kanton Graubünden prägt, denn Obrist ist im Frühjahr gestorben. Plastisch starke Häuser, fein proportionierte Häuser, Häuser im Verband, in der Siedlung. Die Geschäftsführerin des Heimatschutzes hat für den Blick auf Obrists Werk den jungen Fotografen Jaromir Kreiliger eingeladen. Zuhause in der Surselva, zur Zeit Student in Wien. Kreiliger kam zur Welt als Obrist seine letzten Bauten schon eröffnet hatte, mit frechem frischem Blick zeigt der Junge den Alten dramatisch hell-dunkel, prägnant und heiter. Eine «Hommage» nennt er seine Arbeit, zu sehen in Chur am Fest der Baukultur vom 27. Oktober.