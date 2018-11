Während fünf Jahren baute man dieses Vereinshaus in Chicago mit Materialschenkungen. Zum Beispiel fuhren Lastwagen Betonreste hin, die auf anderen Baustellen nicht mehr benötigt wurden.

Lilia Glanzmann 29.11.2018 15:29

Die Ausstellung ‹Matière grise› ist vom 4. bis 15. Dezember 2018 im Hôtel de Ville in Neuenburg zu sehen. «Wiederverwendung fasst Fuss in der Architektur, im Design und in der Innenarchitektur. Was in Europa etabliert ist, soll in der Schweiz unter dem Aspekt eines cleveren Gebrauchs, der Ressourceneffizienz und des Trends Schule machen», heisst es in der Einladung. Die Ausstellung, kuratiert von Olivier de Perrot von der Plattform Salza, zeigt 75 Beispiele aus Architektur und Bau, darunter einige preisgekrönte Arbeiten.