Ein Still aus der Mehrkanal-Filminstallation A LOT WITH LITTLE. Fotos: ZAZ

In einer Welt, in der unvorhersehbare Ereignisse und Naturkatastrophen unsere Lebensbedingungen zunehmend beeinträchtigen und in der die Bauindustrie für fast 40 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, ist die Verantwortung der Architekten noch nie so entscheidend wie heute, so die Pressemitteilung des ZAZ. Die Ausstellung will deshalb Architektur in den Fokus rücken, die sich an den gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert und mit den vorhandenen Ressourcen gebaut wird, die auf die lokale Kultur, lokale Wirtschaft und Umwelt eingeht. A LOT WITH LITTLE zeigt Arbeiten von internationalen Architektinnen und Architekten aus dem globalen Norden und dem globalen Süden, die sich mit nachhaltigen Lösungen für Wohnungsbau, Bildung, Transformation bestehender Gebäude und Katastrophenhilfe beschäftigen. Es sind Projekte unter anderem von Anne Lacaton + Jean Philippe Vassal, Francis Kéré oder Shigeru Ban dabei. Sie werden in einer Mehrkanal-Filminstallation in ihren bestehenden Umgebungen dokumentiert, begleitet von Interviews mit den Architektinnen und Architekten selbst.



Die Ausstellung wurde von der argentinischen Kuratorin Noemí Blager und in Zusammenarbeit mit dem finnischen Filmemacher Tapio Snellman sowie des englischen Komponisten Daniel Nolan gestaltet und entwickelt.



Um die porträtierten Projekte, die Überlegungen ihrer Architektinnen sowie die breiteren Hintergründe in ihrer Haltung noch vertiefter zu erklären, hat Hochparterre Bücher eine Auswahl von Büchern in der Halle der Villa Bellerive für die Besucher bereitgestellt. Hier kann die Buchliste eingesehen und die Publikationen direkt bestellt werden.