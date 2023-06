Jakob Schilling vor seinem Haus in Herrliberg, 2016. Fotos: Urs Walder

Abschied von Jakob Schilling Der Architekt Jakob Schilling ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Die zweite Etappe der Uni Irchel war sein Hauptwerk. Doch sein Wirken war mehr als Architekur. Ein Nachruf mit einer persönlichen Note. 14.06.2023 14:39

Vor drei Jahren berichteten wir darüber, wie sich im ‹Tschudi-Bunker› von Jakob und Sabine Schilling 1965 Architektinnen und Architekten mit ihrer Kinderschar trafen. Schilling hatte das Wochenendhaus kurz zuvor für seinen Schwiegervater gebaut. «Aus den Stammeltern Sylvia und Rudolf sind in der Zwischenzeit 51 Personen geworden», lautete der letzte Satz. Nun ist eine Person gegangen: Am 8. Juni ist Jakob Schilling im Alter von 92 Jahren verstorben. Schilling studierte an der ETH Zürich. Nach dem Diplom arbeitete er bei Rudolf Olgiati und später im Büro Haefeli Moser Steiger. Anschliessend gründete er mit Walter Moser und Heinz Ronner eine Bürogemeinschaft, wo die drei gemeinsam das MRS-Holzbausystem entwickelten. Der Name der Monografie ‹Planen Bauen›, die Werner Blaser über die Arbeit von Jakob Schilling verfasst hat, war Programm: «Mit Planung meine ich die Gestaltung eines Quartiers. Eine gelungene Planung soll den zukünftigen Benützern Lebensqualität, Freude und Heimat bringen, und sie soll lange Zeit tauglich sein», sagte er in der Rubrik ‹Rückspiegel› im Hochparterre vom Mai 2016. Ein wichtiger Abschnitt in Schillings Leben war 1981 der Aufenthalt als Dozent an der Universität of New Mexiko in Albuquerque. Gleichzeitig führte er ein Büro mit vierzig Mitarbeitenden, die die zweite Etappe der Uni Irchel in Zürich planten. Retter in der Not Ich habe ‹Schaggi› Schilling 1995 kennengelernt. Damals suchte ich einen Praktikumsplatz für einen Freund aus meiner Moskau-Zeit, der in die USA ausgewandert war und dort ein Nachdiplomstudium machte. Weit über fünfzig Büros schrieb ich an, von weniger als einer Handvoll erhielt ich überhaupt eine Antwort - alles Absagen. Es war eine wirtschaftlich schwierige Zeit für Architekten. Doch Jakob Schilling meldete sich: Er würde einen Praktikanten nehmen. Was dann, nach der Überwindung der fremdenpolizeilic...