Die Jurys bei der Arbeit

Nächsten Dienstag küren wir im Museum für Gestaltung Zürich ‹Die Besten 2023›. Wir haben bei der Jury nachgefragt, was diesen Jahrgang auszeichnet. Ihre Antworten im Video.

Nächsten Dienstag, 5. Dezember 2023, feiert Hochparterre im Museum für Gestaltung Zürich die besten Beiträge des Jahres in den Kategorien Architektur, Design und Landschaftsarchitektur – Sie sind herzlich eingeladen! Die jeweiligen Fachjurys haben aus insgesamt 67 Projekten die Siegerprojekte bestimmt. Wir haben uns in die Jurysitzungen geschlichen und die Jurysprecherinnen Lisa Ochsenbein (Design), Matteo Inches (Architektur) und Federico Scopinich (Landschaftsarchitektur) gefragt, was die diesjährigen Beiträge auszeichnet.



Die Besten 2023 – prämiert von Hochparterre, präsentiert vom Museum für Gestaltung Zürich.