Die Besten 2021 in der Kategorie Design.

Hochparterre-Redaktorin Mirjam Rombach stellt die Siegerprojekte der ‹Besten 2021› vor und die prämierten Designerinnen und Designer erzählen, was ihr Projekt für sie ausmacht.

Jonathan Jäggi 09.12.2021 15:07

Mirjam Rombach ordnet im Video die prämierten Projekte der Kategorie Design ein und erklärt, was die Gewinner des goldenen, silbernen und bronzenen Hasen verbindet. Die prämierten Designerinnen von Rrreefs, Urban Equipe, Kollektiv Raumstation und Estelle Bourdet erzählen, was bei der Planung und Umsetzung die grösste Herausforderung war.

Die Siegerprojekte in der Kategorie Design

Unterwasserschloss Riffe aus dem 3-D-Drucker sollen das Aussterben von Korallen verhindern. Dabei setzt Rrreefs auf interdisziplinäre Zusammenarbeit – und gewinnt den goldenen Hasen.



Wissen teilen Der silberne Hase geht an das Handbuch ‹Organisiert euch!›, in dem die Aktivistinnen von Urban Equipe und vom Kollektiv Raumstation ihr Wissen über das Engagement für eine bessere Stadt teilen.