Der Ersatzneubau der Wohnsiedlung Bergacker in Zürich-Affoltern ist Thema der aktuellen Ausgabe von Hochparterre Wettbewerbe.

Zur Lösung komplexer Aufgaben Die grundlegenden Fragen kommen nicht mehr vor im Studienauftrag für den Ersatzneubau der Siedlung Bergacker. Kommentar zum Artikel «Die letzte Chance ist vertan».

Der ‹Fokus› von Hochparterre Wettbewerbe 4/2023 liegt auf dem Studienauftrag für den Ersatzneubau der Wohnsiedlung Bergacker in Zürich-Affoltern, die exemplarisch für die Gartenstadt der 1950er-Jahre steht. Der Ersatzneubau ist umstritten: Während die Siedlung im Vorfeld des Studienauftrags bereits Gegenstand eines Flugblatts von Abrissgegner*innen und öffentlichen Diskussionen war, investiert die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Habitat 8000 viel Zeit und Mühe, die Zukunft ihrer Siedlung möglichst nachhaltig zu gestalten. Auf einem Teilareal liess sie sogar eine Nachverdichtung prüfen. Diese verglich sie mit der Ersatzneubaustrategie. Ihre Erkenntnis: Ein Erhalt mit Nachverdichtung ist nur wenig nachhaltiger als ein Ersatz. Doch auch dazu gibt es gegensätzliche Ansichten. Im Artikel «Die letzte Chance ist vertan» begebe ich mich an verschiedene ‹Stationen› des Bergackers – von der öffentlichen Diskussion im Zentrum Architektur Zürich bis zur Präsentation des Studienauftrags –, führe Interviews mit dem am Flugblatt beteiligten baubüro in situ sowie der Habitat 8000 und frage: Hatten Flugblatt und öffentliche Diskussion irgendeinen Einfluss auf das Verfahren? Oder auf die eingereichten Beiträge? Vorweg: Alle sechs Beiträge halten sich an die Bestellung und erarbeiten Ersatzneubauten. Muss das so sein? Studienaufträge ermöglichen per Definition den Dialog mit den Teilnehmenden und eignen sich besonders «zur Ausarbeitung von Lösungen komplexer Aufgaben, deren Rahmenbedingungen im Voraus nicht genügend und abschliessend bestimmt werden können» (SIA 143, 2009). Dass mit den sechs Ersatzneubauprojekten nun keine grundlegende Varianz vorliegt, ist deshalb schade. Die sorgfältig erarbeitete Nachverdichtungsstudie der Habitat 8000 gibt es zwar, im Studienauftrag wurde ein Bestandserhalt aber nicht mehr untersucht. Kein Projekt mit dem ...