Studienauftrag für die Erweiterung des Landgutes Lohn in Kehrsatz ausgeschrieben Fotos: BBL

Wo Staatsgäste zu Besuch sind Der Landsitz Lohn in Kehrsatz soll erweitert werden. Ausserdem in der Presse: Leben auf dem Camping, künstliche Intelligenz, Pionierlokal, Büroleerstände und ein Whirlpool auf dem Flachdach. 06.05.2024 08:58

Auf dem Landsitz Lohn in Kehrsatz sind regelmässig Staatsgäste zu Besuch. Nun will der Bund die Villa renovieren und erweitern, schreibt Der Bund. Der ausgeschriebene Studienauftrag ist für die Zeitung Anlass für einen kurzen geschichtlichen Rückblick: Der Lohn wurde 1783 als Landsitz für eine Berner Patrizierfamilie gebaut. 1942 schenkte die damalige Besitzerin das Landgut dem Bund. Seither dient es dem Bundesrat als Gästehaus. Als erster ausländischer Staatsmann residierte 1946 der britische Premierminister Winston Churchill im Lohn. 1980 kam Queen Elizabeth II mit dem Zug in Kehrsatz an. 1984 flog Papst Johannes Paul II via Belpmoos ein. 1998 fuhr Fidel Castro mit dem Auto vor. Und am 15. Januar dieses Jahres waren innert weniger Stunden der Ministerpräsident von China, Li Qiang, und der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenski, zu Gast. Ein 360°-Rundgang in der Mediathektd es Bundes findet sich hier. Der Grund für die Erweiterung: Die zusätzlichen 460 Quadratmeter werden vor allem zur Durchführung von Medienkonferenzen benötigt, heisst es beim Bundesamt für Bauten und Logistik. Die letzten Jahre musste wegen Platzmangel jeweils ein Festzelt mit Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Lüftung aufgestellt werden. Diese Provisorien seien aufwendig, nicht wettersicher, verhältnismässig teuer und nicht nachhaltig. Für ausländische Besuche seien sie zudem kaum repräsentativ. Für die Sanierung sind sechs Millionen Franken budgetiert, die Kosten für die Erweiterung können noch nicht beziffert werden. Sie hingen vom Gewinnerprojekt ab. Zum Studienauftrag (Konkurado.ch) sind fünf Generalplanungsteams zugelassen. Bis 24. Mai kann man sich in der Präqualifikation noch bewerben. Weitere Meldungen: – Ueli ist 68 Jahre alt und lebt auf einem Campingplatz: Viele Rentner können sich kein festes Dach über dem Kopf mehr leisten – eine Reportage in der NZZ. – «Die KI...