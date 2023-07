Mit dem ‹campo› entsteht in Winterthur ein kurioses Sammlungshaus, in dem auch gewohnt wird. Von Sammeleifer und flimmriger Architektur.

Ella Esslinger 31.07.2023 10:07

In der Schweiz entstehen am laufenden Band private Sammlungshäuser. Vergangene Wettbewerbe haben sich meist als unglücklich erwiesen. So erhielt Zürich im Herbst 2021 mit der Erweiterung des Kunsthauses einen unnahbaren Klotz voll ungeklärter Provenienzen, dessen Ausdruck und Inhalt einem längst erneuerten Museumsbegriff Jahrzehnte hinterherhinken. Zwischen der Formulierung der konservativen Ausgangshaltung und Fertigstellung lagen nahezu 20 Jahre, die ein unflexibler Grundriss leider auch nicht mehr ins Heute übersetzen kann. Mit dem Projektwettbewerb ‹campo›, der 2022 von der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) und der Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG (Terresta) ausgelobt wurde, verhält es sich anders. Zum einen, weil gar nicht erst der Versuch unternommen wird, aus einer Sammlung ein Museum zu machen. Zum anderen, weil die Sammlung nicht unbemerkt in einem Depot verschwinden soll. Die Sammlung, die nun in Winterthur ein neues Zuhause sucht, gehörte Bruno Stefanini, einer rätselhaften Figur, die nach ihrem Tod über 80'000 Objekte hinterliess, deren Ursprünge erforscht und katalogisiert werden müssen. Ein Schaulager soll dabei aber ebenso wenig entstehen. Es handelt sich um ein widersprüchliches Haus: privat angelegt und verwaltet, aber mit der grösstmöglichen Offenheit und Möglichkeit für Partizipation. Ein Vorhaben, das irritiert. So äussert sich Daniel Tyradellis, Professor für interdisziplinäres Kuratieren am Humboldt Forum in Berlin, in einem Gespräch mit Alain Gloor, Projektleiter Sammlungshaus der SKKG, zum geplanten Vorhaben: «Ich habe jetzt keine Idee, warum es so was braucht. Ich glaube aber schon.» Wohnen und Sammeln Die Wettbewerbsaufgabe besteht darin, ein nachhaltiges Sammlungs-, Büro-, Gewerbe- und Wohnhaus direkt am Eulachpark im wachsenden Winterthurer Stadtteil Neuhegi zu entwickeln. Interessant hierbei ist, wie gut da...