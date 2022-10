Visualisation extérieure (Burrus Nussbaumer)

Caroline Gracio-Juhué 31.10.2022 09:00

En marge de la cour Sous les avions, entre les trains et les voitures, une parcelle oubliée de Vernier revisite la notion de quartier. La vision du logement social des années 1950 laisse place à une densification version 2022. 31.10.2022 09:00

Au début du projet, il y a l’ambition de bien faire. Dans son troisième concours ouvert, les volontés portées par la Fondation Émile Dupont pour ses logements HBM sont claires: il s’agit de «mettre en œuvre un projet exemplaire et innovant, favorisant la diversité, la mixité sociale et intergénérationnelle, l’entraide et la coopération entre les habitants, dessinant des espaces communs de qualité, que ce soit au sein du bâtiment ou dans ses relations avec le reste du quartier». ###Media_2### Ensuite, il y a le lieu. Entre la ligne de chemin de fer CFF et la route de Vernier, traversé par le Grand Projet Châtelaine, un petit havre de paix abrite une forêt endormie et ses habitants. Au milieu des trois barres de 64 logements marquées par les années 1950, l’ambiance de quartier est palpable. Les chaises se rassemblent autour de grandes tablées, les jeux pour enfants s’organisent autour du terrain de foot improvisé, les potagers poussent au pied des fenêtres. Des accès directs à l’extérieur sont aménagés, les plantes annoncent le porche de l’entrée, les affiches des associations invitent à se présenter. 68 ans plus tard Maintenant, un modèle d’habitation laisse déjà place à son prochain. Les bâtiments de trois niveaux orientés est-ouest disparaissent, au profit d’un volume deux fois plus haut dont la forme énonce les futurs axes piétons qui rythmeront la parcelle. Le nouveau programme est dense et varié: une multitude d’espaces communs en rez-de-jardin, des logements de tailles variables allant du studio aux appartements partagés pour personnes âgées. En arrière-plan, les compétences énergétiques correspondent aux exigences THPE 2000W et une grande attention est accordée aux aménagements extérieurs et à leur arborisation. ###Media_3### ###Media_4### La proposition retenue de Burrus Nussbaumer se distingue par l...