Auf der Luchswiese in Zürich-Schwamendingen hat die Stadt parallel zwei offene Wettbewerbe durchgeführt. Ein Gespräch mit der Jury über Weiterbauen im Bestand und warum doch Bauten abgerissen werden.

Aufgezeichnet von Tamino Kuny Sieben von 42 Projekten für die Wohnsiedlung Luchswiese haben mit dem Bestand gearbeitet. Darunter das zweitrangierte. An einem weiteren war der Verfasser dieses Interviews selbst beteiligt. Die Bestandesprojekte zeigen andere Wege auf, als alle drei Zeilenbauten aus den 1960er-Jahren abzubrechen. Auch dem Wettbewerbsergebnis für die Schulanlage Luchswiesen müssen Bauten von 1957 und bereits 2006 weichen. ###Media_2### Wieso hat sich die Jury erneut für Ersatzneubauten entschieden? Ursula Müller: Bevor wir über die Wettbewerbsergebnisse reden, würden wir gerne bei der ‹Bestellung› anfangen, weil dort alles Denken beginnt. Benjamin Leimgruber: Auslöser für die beiden Wettbewerbe war der Schulraumbedarf. Dieser ist enorm. Das Wachstum liegt bei 20–24 Prozent; in Schwamendingen bei circa 20 Prozent. Die ‹Bestellung›, also der Antrag der Nutzenden, erfolgt dann so: Das Schulamt definiert den Bedarf. Wir bei den Immobilien Stadt Zürich machen dann als Erstes eine Standortevaluation und holen die Bedürfnisse aller städtischen Akteure ab. Bei der Luchswiese ist das zusammen mit den Liegenschaften Stadt Zürich erfolgt. Grün Stadt Zürich und das Amt für Städtebau waren ebenfalls involviert. Dabei wurden zum Beispiel das ISOS (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung) und die Gartenstadt thematisiert. Dann wird das Amt für Hochbauten Stadt Zürich beauftragt, Studien durchzuführen. In diesen wurde zum Beispiel untersucht, was ein Abbruch im sensiblen ISOS-Gebiet bedeutet. Auch Hitzeminderung, Erhalt, Bestand und Freiraum wurden hoch gewertet. Es hat sich gezeigt, dass auf der Luchswiese sowohl Schul- als auch Wohnnutzungen möglich sind. Annick Lalive dʼEpinay: Ich möchte aus Sicht der Ligi ergänzen: Es gab einen parzellenscharfen Richtplaneintrag für ...