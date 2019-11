Ist-Zustand und Projektvisualisierung des Schaffhauser Stadtgevierts

Hans-Georg Bächtold 28.11.2019 12:12

Die Stimmbevölkerung der Stadt Schaffhausen hat Ja gesagt zum Stadthausgeviert. Damit bekommt die Stadt ein attraktives Zentrum, kann endlich die Liegenschaften sanieren und die Verwaltung konzentrieren. Das ist dringend notwendig. Die Innenentwicklung der Stadt Schaffhausen schreitet voran. Gut so. Als Ingenieur und Planer* freut mich das Ergebnis. Der dafür eingeschlagene Planungsprozess für dieses wichtige Projekt überzeugt mich nicht. Was wäre, wenn das Volk anders entschieden hätte? Das Ergebnis wird in den Medien als knapp beurteilt. Wurde die beste Lösung vorgeschlagen? Die zielführendsten Ideen für eine städtebauliche Entwicklung gewinnt man mit einer Konkurrenz der Ideen. Die Beurteilung einer Auswahl von Entwürfen bietet die Möglichkeit, Vorteile und Schwachstellen eines Projektes zu beurteilen und die besten Ansätze auszuwählen und umzusetzen. Das wusste schon Goethe: Der Gedanke, das Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das andre schärfen, Und am Ende sei...