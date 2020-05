Hochparterre live: Virtuell jurieren. Dienstag, 19. Mai, 12.30 Uhr.

Corona beschleunigt die Digitalisierung des Architekturwettbewerbs. In der Pandemie sind digitale Verfahren eine Möglichkeit, die laufenden Projekte weiterzuführen. Wir diskutieren mit zwei Architekten, die gerade eine Jurierung erlebt haben, bei der sowohl die Jurymitglieder als auch die Teilnehmer im Homeoffice per Videocall zugeschaltet waren. Wie funktioniert der digitale Architekturwettbewerb? Welche Chancen und welche Probleme bringt er mit sich? Verfolgen Sie das Gespräch live via Zoom! ###Media_2### Hochparterre live mit: Reto Pfenninger, Architekt bei Oester Pfenninger Architekten in Zürich, Dozent am Institut für Urban Landscape der ZHAW und Juryvorsitzender beim Studienauftrag Harsplen in Zürich-Witikon. Daniel Kapr, Architekt und Partner bei der Firma Raumgleiter, technischer Partner des digitalen Verfahrens Studienauftrag Harsplen in Zürich-Witikon. Moderation: Urs Honegger, Redaktion Hochparterre Datum und Zeit: Dienstag, 19. Mai 2020, 12.30 bis 13.00 Uhr Anmeldung: Bitte meld...