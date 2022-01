Atrium der Fachhochzentrums Graubünden (Visualisierung des preisgekrönten Projekts von Giuliani Hönger Architekten)

Christina Leibundgut 31.01.2022 10:22

Fehlende Abstraktion im digitalen Wettbewerb Der Kanton Graubünden hat seinen ersten Wettbewerb komplett digital organisiert. Die Erfahrungen sind positiv, aber stufengerecht waren die verlangten Abgaben noch nicht. 31.01.2022 10:22

Auf der Suche nach einem neuen Fachhochschulzentrum hat der Kanton Graubünden in einem Pilotverfahren einen ersten anonymen, selektiven Wettbewerb in digitaler Form durchgeführt. Vorbildlich liess er danach Fachjury und Teilnehmer befragen. Und in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Graubünden führte er sogar einen Diskussionsabend über das Verfahren und dessen Potenzial durch. Wie dies bei einem Pilotprojekt üblich ist, dient es dazu, Fragen der Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit, dessen Marktpotenzial und die technische Umsetzung zu erproben und daraus Schlüsse zu ziehen. Schreiben wir also darüber: Wie weiter mit dem digitalen Wettbewerb? Wettbewerbsvorbereitung und Durchführung Die Stimmen zur Umsetzung sind allesamt positiv. Der Kanton stellte eine einwandfreie Infrastruktur zur Verfügung, die bei einer papierlosen Jurierung zwingend ist. Sowohl die Büros als auch die Jury fühlten sich während des Prozesses gut begleitet. Für das digitale Modell war Raumgleiter zuständig, für die Wettbew...