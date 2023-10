Der Lanserhof auf Sylt besticht mit einer eigenen Architektursprache. Fotos: Hans Georg Esch

Redaktion Hochparterre 02.10.2023 09:30

Der Lanserhof in List auf Sylt ist eine faszinierende Erscheinung: Fremd und doch vertraut erhebt sich ein grosses geschwungenes Reetdach über den Dünen. Unter dem Dach befindet sich ein modernes Gesundheitszentrum, das sich über eine umlaufende gläserne Fassade zur Landschaft hin öffnet. 2022 eröffnet, bietet der Lanserhof 55 Zimmer, einen rund 5000 Quadratmeter grossen Behandlungs- und Medizinbereich sowie eine Wellness-Landschaft mit Salzwasser-Innen- und Aussenpools, Sauna, Fitnessgeräten und Kletterwand.





Loggien im Reetdach bieten geschützte Aussenräume.

Die Lage in einem Naturschutzgebiet und in der Nachbarschaft eines historischen Offiziersheims aus den 1930er-Jahren stellte hohe Anforderungen an die Konzeption und Gestaltung des Gesundheitszentrums. In enger Zusammenarbeit mit dem Denkmal- und dem Naturschutz ist ein Gebäude entstanden, das sich sensibel in die umgebende Dünenlandschaft einfügt und mit dem traditionellen Reetdach die Baugeschichte des Ortes fortschreibt. So wie sich im äusseren Ausdruck regionalhistorische Formen mit mondän-luxuriöser Gestaltung verbinden, so strebt das gesamte Konzept des Lanserhofs nach der harmonischen Einheit von Landschaft und Architektur, von Innenraum und Aussenraum, von natürlichem Klima und Energie. Seit Jahrhunderten sagt man dem einzigartigen Inselklima auf Sylt eine heilende Wirkung nach – ein idealer Standort also für ein modernes Medical-Wellness-Resort, dessen Architektur ihrerseits einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben soll. Letzteres geschieht durch ein besonders nachhaltiges Gebäude. Die Verwendung ausgewählter ökologisch und gesundheitlich geprüfter Materialien und eine reduzierte Architektur mit dezenten Formen und Farben tragen zu diesem Konzept bei. Der Bezug zum Aussenraum ist dabei ständig erfüllt: im Erdgeschoss über die grosszügige Verglasung, die Mensch und Natur verbindet, in den Zimmern durch die ins Reetdach eingelassenen Loggien, die jedem Gast einen blickgeschützten Aussenraum mit Sicht aufs Meer oder auf die Dünen bieten.





Landschaft, Natur und Architektur bilden eine harmonische Einheit.

Entworfen wurde der Lanserhof vom renommierten Architekturbüro Ingenhoven Associates, einer Konzerngesellschaft der BKW. Im BKW-Engineering-Netzwerk vereint sich das Know-how von rund 50 Ingenieurs-, Architektur-, Gutachter- und Prüfungsunternehmen. Gemeinsam bilden sie das grösste Engineering-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Es wurde gegründet, um hochwertige Ingenieursdienstleistungen aus einer Hand anzubieten und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Wenig überraschend also, dass der Lanserhof nicht nur äusserlich fasziniert, sondern auch energetisch beeindruckt. Durch eine hochwertige Wärmedämmung und eine besonders kompakte Bauweise konnte der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Die Kombination eines Nahwärme- und Kältenetzes mit einem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk ist Bestandteil einer unabhängigen und nachhaltigen Energieversorgung des Resorts.

Während der Lanserhof architektonisch eine gelungene Verbindung von zeitgemässer Eleganz und regionalen Traditionen darstellt, gelingt ihm gleichzeitig die harmonische Zusammenführung landschaftlicher, energetischer und ökologischer Anliegen. Beides trägt dazu bei, dass der Gast im Einklang mit der Natur neue Kraft und Energie tanken kann.



Die Rubrik Werkplatz ist eine Kooperation von Hochparterre mit ausgesuchten Firmen und Institutionen des Werkplatzes Schweiz. Dieser Beitrag erscheint auch in der Hochparterre Sonderpublikation Werkplatz Spezial Aussenraum und Energielösungen.



Lanserhof, Sylt

Sylt, 2018–2022

Bauherr: LHS Grund 5 GmbH & Co. KG

Architekt: Ingenhoven Associates, Düsseldorf

Tragwerks- und Fassadenplanung: Werner Sobek Stuttgart AG

Energiekonzeption und Gebäudetechnik: DS-Plan

Landschaftsplanung: Ingenhoven Associates/TGP/ENEA