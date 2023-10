Die neuen Modelle ‹R_04› und ‹R_05› eignen sich für grossformatige Flächen bis zu 20 Quadratmetern und 6 Metern Breite.

Redaktion Hochparterre 30.10.2023 15:00

Sicht-, Sonnen- und Insektenschutz sind Elemente der Fenstergestaltung und für jeden Arbeitsplatz hinter grossen Fenstern wichtig, insbesondere bei zeitgenössischen Bauten mit ihren teils grossen Glasflächen. Das Unternehmen MHZ hat eine Rollo-Familie entwickelt, die speziell auf diese Situationen zugeschnitten ist. Die neuen Modelle ‹R_04› und ‹R_05› ermöglichen die Beschattung von Fenstern mit bis zu sechs Metern Höhe und Breite, bei einer maximalen Gesamtfläche von 20 Quadratmetern. Möglich ist das durch ausgeklügelte Montage und Antriebstechnik.





Rollos sind Gestaltungselemente eines Raumes. MHZ bietet sie in einer breiten Palette an Qualitäten und Designs an.

Die ‹Soltis Touch›-Kollektion von Serge Ferrari ist in einer breiten Farbpalette erhältlich. Foto: Serge Ferrari

Die Endlagen der Rollos sind werkseitig voreingestellt und lassen sich vor Ort nachjustieren. Die integrierte Wellennivellierung gleicht leichte Unterschiede in der Deckenhöhe aus. Die zum Patent angemeldete integrierte Ausgleichsvorrichtung verhindert ein Durchhängen der 65-Millimeter-Welle und wird ab einer Breite von vier Metern eingesetzt. So ergibt sich ein glattes Tuchbild. «Dank dieser ausgeklügelten Technik und der breiten Zubehörpalette können wir ein regelrechtes Baukastensystem anbieten», so MHZ-Produktmanager Christoph Specht. Bei Trägerrollos kann die obere und untere Endlage im eingebauten Zustand per Schlüssel angepasst werden, während sich bei Kassettenrollos die untere Endlage anpassen lässt.





Kassette ZIP mit Seitenführungsschiene

Querschnitt Schachtmontage

Entscheidend für eine reibungslose Funktion der Auf- und Abwicklung und für ein faltenfreies Tuchbild sind nicht zuletzt die Textilien, die MHZ einsetzt. Als Ergänzung zur bewährten Stoffkollektion ‹Discover Style›, deren Vielfalt an Dessins und 213 RAL-Farben sich an den Homebereich richten, bietet MHZ für die grossformatigen Rollos auch ‹Soltis›- und ‹Soltis Touch›-Gewebe von Serge Ferrari an – einem familiengeführten Hersteller technischer Textilien in La Tour-du-Pin, Frankreich. Die Gewebe erfüllen hohe Anforderungen an den Blend- und Wärmeschutz, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung, bieten dank einer speziellen Webtechnik eine sehr gute Schallabsorption und behalten bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen ihre Stabilität, auch bei grosser Hitze. Die ‹Soltis›-Gewebe entsprechen ausserdem den Brandschutzvorschriften der Euroklasse B-s2, d0. Die speziellen Texturen und eine breite Farbpalette eröffnen Architektinnen und Architekten viele Gestaltungsoptionen, abgestimmt auf das jeweilige Büro- oder Wohngebäude respektive auf die besonderen Bedürfnisse der Hotellerie und Gastronomie. Ein Produktkonfigurator erleichtert die konkrete Planung.

Das 1930 in Deutschland gegründete Unternehmen MHZ begann mit dem ‹Mechanischen Hachtel Zug›, einer Konstruktion für Vorhangzüge – von der sich auch die Firmenbezeichnung MHZ ableitet. Heute ist die Firma in mehreren europäischen Ländern mit eigenen Gesellschaften präsent. Das aktuelle Sortiment besteht aus Vorhangschienen, Vorhangstangen, Rollos, Raffrollos, Jalousien, Flächenvorhängen, Plisseevorhängen, Insektenschutz, Markisen, Beschattungsvorrichtungen, Rollläden, Sonnenschirmen und Sonnensegeln sowie kompletten Multifunktionsanlagen für die Innen- und Aussenbeschattung. Neben Holz und Kunststoff werden Metalle und Textilien verarbeitet und eingesetzt.





