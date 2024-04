Susanne Zenker wird als einzige Person fürs SIA-Präsidium vorgeschlagen.

Wird Susanne Zenker neue SIA-Präsidentin? Ein SBB-Kadermitglied soll den Ingenieur- und Architektenverein führen, schreibt die NZZ heute. Ausserdem in der Presse: Solarpanels rezyklieren und die Revitalisierung des Domus Hauses in Basel. 24.04.2024 09:58

Am Freitag wählen die 76 SIA-Delegierten ein neues Präsidium. Als einzige Person zur Wahl vorgeschlagen ist Susanne Zenker, wie mehrere Quellen gegenüber der NZZ bestätigen. Zenker ist seit 2019 Geschäftsleitungsmitglied der SBB-Immobiliensparte. Ihre Wahl gilt als Formsache, schreibt das Medienhaus. Die Kandidatur fürs Präsidium spiegele die engen Beziehungen zwischen dem Branchenverband und den Bundesbahnen. Zenker dürfte allerdings genau abgeklärt haben, ob das SIA-Präsidium mit ihrer Position in der SBB-Immobiliensparte vereinbar ist, mutmasst die Zeitung. Denn als Unternehmen der öffentlichen Hand unterliegen die SBB dem Beschaffungsrecht und haben als Grundversorger einen gesetzlichen Auftrag. Der letzte Präsident des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA), der Thurgauer Peter Dransfeld, trat im Dezember 2022 nach nur zwanzig Monaten unter ungeklärten Umständen zurück. Weitere Meldungen: –2022 fielen in der Schweiz etwa 50 000 PV-Module mit einem Gesamtgewicht von rund 1000 Tonnen an, hat der Zürcher Regierungsrat ausgerechnet. Über 75 Prozent eines PV-Moduls können heute wiederverwertet werden können, doch ihr Recycling ist eine Herausforderung. Der Zürcher Regierungsrat will die Recyclingquote bis 2050 deutlich erhöhen, schreibt die NZZ. – Das Basler Domus Haus wird wiederbelebt, schreibt BZ Basel. Die Finanzierung ist gesichert. Es soll ein ungewöhnlicher Ort mit offenem Konzept entstehen. Am 2. Mai ab 18.30 Uhr will der Verein die Pläne zur Bespielung des Raums öffentlich diskutieren. – Während in der Deutschschweiz das Spitalsterben die Diskussion dominiert, fragt 24 Heures in seiner heutigen Ausgabe, was wäre, wenn Lausanne ein Stadtspital bekäme? Das anlässlich einer Anfrage des Grossen Rats an die Regierung, über ein städtisches Krankenhauses nachzudenken, welches das kantonale Universitätsspital CHUV entlasten ...