Das Siegerprojekt für den Umbau und Anbau des Luzerner Theaters von Ilg Santer.

Die «Luzerner Zeitung» versammelt im Sommerloch nochmals alles Wichtige, was man zum Neuen Luzerner Theater wissen muss.

Update zum Neuen Luzerner Theater Die «Luzerner Zeitung» versammelt im Sommerloch nochmals alles Wichtige, was man zum Neuen Luzerner Theater wissen muss. 04.08.2023 09:25

Seit die Zürcher Architekten Andreas Ilg und Marcel Santer den Wettbewerb für den Erweiterungsbau gewonnen haben, ist viel diskutiert worden über das Neuen Luzerner Theater. «Ende März 2023 hat die Stadt Luzern angekündigt, dass das Projekt einige wesentliche Veränderungen erfahren wird», schreibt die «Luzerner Zeitung». So steht eine deutliche Redimensionierung der Volumen zur Diskussion, indem etwa das im obersten Geschoss des Altbaus geplante Restaurant gestrichen oder die Kapazität des Haupttheaterraums verkleinert wird. Vom Tisch ist die Beschwerde unterlegener Architekturbüros, die gegen den Entscheid der Jury Einsprache erhoben haben. Das Kantonsgericht hat diese im Mai abgewiesen. Der SIA hat den Schritt der Architekturbüros mit ungewöhnlich scharfen Worten gerügt, so die Zeitung. «Der SIA fürchtet eine Schwächung der Wettbewerbs- und Baukultur in der ganzen Schweiz.» Zurzeit wird der Entwurf für das Theater überarbeitet. Laut der «Luzerner Zeitung» soll dieser Prozess im Herbst respektive Winter 2023 abgeschlossen sein. «In der ersten Jahreshälfte 2024 soll dem Luzerner Stadtparlament das Ergebnis vorliegen.»...