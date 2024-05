Freche Farbakzente prägen auch die Küche. Foto: Dennis Yulov

Farbe und Frechheit Burkhalter Sumi und Archplan haben beim Bahnhof Thalwil ein Atelierhaus erstellt. Der Ersatzneubau schwingt hin und her zwischen starkem Auftritt und Zurückhaltung. 18.05.2024 08:00

Marianne Burkhalter ist in Thalwil aufgewachsen, ihr Elternhaus von 1886 steht gleich beim Bahnhof. Nun hat sie zusammen mit Christian Sumi das dahinterliegende Haus durch einen Neubau ersetzt, um aus beiden Gebäuden ein Ensemble von «kreativen Atelierhäusern» zu machen. ###Media_2### Der Ersatzneubau schwingt hin und her zwischen starkem Auftritt und Zurückhaltung. Seine vertikale Holzverschalung zeichnet ihn als Nebengebäude aus, sein silbern-roter Anstrich hebt ihn gleichzeitig in andere Sphären. Ganz zu schweigen vom baurechtlich geforderten Giebeldach: Wie ein umgedrehter Schiffsrumpf stülpt es sich über den Baukörper. An den Längsseiten rückt es zurück und lässt dem Haupthaus seinen Seeblick. An den Enden schiebt sich das Dach mit zwei Loggien über die Fassaden hinaus. Die Balkonschicht vor der Südseite tragen grün lackierte Stützen in V-Form. Schon aussen wird klar: Das Alterswerk von Burkhalter Sumi ist alles andere als milde. ###Media_3### Erst recht im Innern. Ein strenges Kreuz teilt den Grundriss in Viertel. Trotzdem sind die Einheiten vielfältig: zwei kleinere Ateliers im Untergeschoss, zwei Studios und ein grosses Atelier im Erdgeschoss, zwei Wohnungen im Obergeschoss, ein Loft unterm Dach. Eine Kaskadentreppe führt längs durchs Haus. Sie macht, ebenso wie zwei Eingänge pro Einheit, alle Räume flexibel schalt- und nutzbar. Und auch hier setzt die Farbe Akzente: Rot leuchtet es in der Küche, signalgelb an einer Wandfläche. Für den Grundton sorgen die Materialien, die auch das Haus tragen: das unbehandelte Holz von Decke und Wänden, der helle Gussboden, die Betonwand des kreuzförmigen Kerns. ###Media_4### ###Media_1### Bei der Treppe in diesem Kern kommen Symmetrie und Farbigkeit messerscharf zusammen. Der Blick geht nach oben, wo ein Lichtstreifen die Achse zieht, dann durch die gelben Treppenläufe aus Stahl und wieder zurück durch eine...