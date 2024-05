Im physischen Datenmodell wird das ausgestossene CO₂ dargestellt.

Anouk Bachofner, Fiona Zellweger* 17.05.2024 14:24

Mit jedem Atemzug stossen wir CO₂ in die Atmosphäre aus und entziehen ihr Sauerstoff. Durch die Photosynthese wird CO₂ in Sauerstoff umgewandelt und in Bäumen gespeichert. Doch wie viel CO₂ kann ein Baum aufnehmen? Die Schweizer Bevölkerung hat im Jahr 2019 117'000'000 Tonnen CO₂ emittiert, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland durch Importe. In unserem physisches Datenmodell zeigen wir, wie viel davon der Schweizer Wald aufnehmen kann.





Das physische Datenmodell

Wer im Datenmodell die verschieden Platten einhängt, erfährt mit welchen Massnahmen die CO₂-Emissionen reduziert werden können.

Die Funktionsweise des Modells in Stop Motion.

Die Schätzungen, wie viel CO₂ der Wald in der Schweiz speichern kann, gehen weit auseinander. Wer in unserem physischen Datenmodell die verschieden Platten einhängt, erfährt wie gross die Spanne ist und mit welchen Massnahmen die CO₂-Emissionen zusätzlich reduziert werden können. Doch wie viel der Schweizer Wald tatsächlich speichern kann, wissen wir nicht. Es ist schockierend, dass der Wald, der ein Drittel der Fläche des Landes bedeckt, nur einen so kleinen Teil unseres CO₂–Ausstosses zu absorbieren vermag. Egal, ob die Berner Fachhochschule die bessere Schätzung hat oder das Bundesamt für Umwelt: Wir müssen handeln, um zu verhindern, dass zu viel CO₂ in unsere Atmosphäre gelangt.







Im VR-Game versucht die Spielerin CO₂ einzufangen.

Das VR-Game aus der Perspektive der Spielerin.

Im Video ein Durchgang durch das Spiel.

Die Atmosphäre ist voller CO₂ und muss dringend entlastet werden. In unserem VR-Spiel hat die Spielerin die Möglichkeit hautnah zu erleben, wie viel CO₂ die Schweiz jährlich in die Atmosphäre abgibt. Während sie in die Rolle eines Baumes schlüpft, wird sie feststellen, wie wenig CO₂ sie und der Schweizer Wald tatsächlich speichern können. Mit neuen Armen – dargestellt als orange Äste – kann die Spielerin den CO₂-Ausstoss bekämpfen, sobald sie das Spiel gestartet hat. Wenn alle 117'000'000 Tonnen CO₂ an ihr vorbeigeflogen sind, kann sie auf dem Boden ihre Punktzahl mit den Schätzungen aus der Forschung vergleichen.



Für Studierende nur 9 Franken im Monat – das Hochparterre Digital-Abo. Jetzt abonnieren!