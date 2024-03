Dicht überbaut entlang einer Allee und mit viel Grünraum drumherum: die erste Bauetappe des Innovationsparks Zürich. Fotos: PD

So soll der Innovationspark Dübendorf aussehen Die nächste Etappe des Innovationsparks Zürich umfasst sieben Neubauprojekte. Die Zürcher Zeitungen berichten. Ausserdem in der Presse: das Berner Bauinventar und historische Pflasterungen in der Ostschweiz. 28.03.2024 10:53

Nachdem der Zürcher Kantonsrat im November 2022 dem Projekt Innovationspark auf dem Flugplatz Dübendorf grünes Licht erteilt hat, werden nun Neubauten konkret. Die NZZ berichtet. Die internationalen Architekturwettbewerbe sind abgeschlossen, (...) eine Jury hat sieben Projekte ausgewählt, die mehrheitlich noch in diesem Jahrzehnt realisiert werden sollen. «Auffällig ist, wie stark die Anlage begrünt wird. Die Pflanzen sollen teilweise gar auf dem Areal gezogen werden: Der Innovationspark ist auch eine Baumschule. Sein Park wird zu einem Erholungsraum für die damit nicht verwöhnte Region Glatttal», schreibt die NZZ. Wohnungen für die benachbarte Bevölkerung seien keine geplant, weiss der ‹Tages-Anzeiger›. Gemäss der Entwicklerfirma IPZ Property richtet sich der entstehende Wohnraum nur an Menschen, die auf dem Innovationspark arbeiten. Weitere Meldungen: – Ist der neue Bahnhof Altstetten doch nicht behindertengerecht? Bei manchen Zügen liege das Trittbrett viel zu tief. Der ‹Tages-Anzeiger› fragt, ob beim Umbau gepfuscht worden sei. – «Viel Bauland liegt am falschen Ort»: In der Region Bern-Mittelland gibt es 230 Hektaren Bauland, das schon eingezont ist. Doch wie weit reicht das? fragt der ‹Bund›. – «Denkmalpflege im Kanton Bern»: Im Auftrag des Grossen Rates hat der Kanton das Bauinventar radikal entschlackt. Der ‹Bund› berichtet, was nach der Aufräumaktion auffällt. – «Ungeeignetster Belag», aber «historisch korrekt»: Geplante Pflasterung in Herisau und Heiden scheidet die Geister. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Die Wohnungsknappheit in der Schweiz nimmt zu, die Leerwohnungsziffer liegt nur noch bei knapp mehr als einem Prozent. «Denn gebaut wird nicht, was gebraucht wird, sondern was rentiert», schreibt die WOZ. ...