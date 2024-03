Die bestehende Waldhaussiedlung in Chur. Fotos: Rolf Hösli

Das Bündner Verwaltungsgericht ordnet ein Gutachten der Kommission für Denkmalpflege an. Ausserdem in der Presse: die Zürcher Rathausbrücke und Wohnschutz in Basel.

Schutzbedürftigkeit der Churer Siedlung Waldhaus wird abgeklärt Das Bündner Verwaltungsgericht ordnet ein Gutachten der Kommission für Denkmalpflege an. Ausserdem in der Presse: die Zürcher Rathausbrücke und Wohnschutz in Basel. 14.03.2024 07:25

Das Bündner Verwaltungsgericht hat die Beschwerde der Stadt Chur hat des Kantons Graubünden gegen die Einholung eines Gutachtens zur Abklärung der Schutzbedürftigkeit der Siedlung Waldhaus abgewiesen. Die ‹Südostschweiz› berichtet. Das Gericht ist der Auffassung, dass eine fundierte Fachbeurteilung noch immer nicht vorgenommen wurde und holt ein Gutachten der eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD) ein. «Die EKD verfügt im Bereich des Ortsbildschutzes über besondere Fachkenntnisse, welche dem Gericht fehlen», steht im Urteil. Eine Begutachtung durch ein unabhängiges Fachorgan dränge sich im hier vorliegenden Fall umso mehr auf, zumal der Kanton in diesem Verfahren als zukünftiger Bauherr in einem gewissen Interessenskonflikt stecke. Weitere Meldungen: – Die Baselbieter Regierung hat beschlossen, die Sissacher Tschudy-Villa unter Denkmalschutz zu stellen. «Das Gebäude steht beispielhaft für den Konflikt zwischen dem Erhalt des kulturellen Erbes und privaten Eigentumsrechten», schreibt die ‹BZ Basel›. – «Basel zeigt, wie Wohnschutz geht»: Das neue Basler Wohnschutzgesetz ist eine grosse Erfolgsgeschichte – die in Zürich fortgesetzt werden könnte, schreibt die WOZ. – «Fast doppelt so teuer wie geplant»: Der Neubau der Zürcher Rathausbrücke kostet 58 statt 32 Millionen Franken. Als Hauptgründe genannt werden höhere Verwaltungskosten und Projekterweiterungen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Länggasse will den Bus nicht»: Eine neue Berner Buslinie soll Bümpliz mit dem Viererfeld verbinden. Dagegen regt sich Widerstand. Der ‹Bund› berichtet....