Auf dem ehemaligen Papieri-Areal in Biberist wird CO2 in Kies gepresst.

Das CO2 in der Strasse Der «Tages-Anzeiger» berichtet über mit CO2 angereicherten Kies, die NZZ sehr viel über Verkehrspolitik und die Südostschweiz über eine äusserst seltene Biene – die Presseschau zum 1. März 2024.

Hinein in den Trichter und «carbonatisiert» wieder heraus: Auf dem Papieri-Areal in Biberist im Kanton Solothurn presst die Firma Neustark CO₂ in Kies, der dann zum Beispiel im Strassenbau genutzt wird. Inzwischen betreibt Neustark zwölf Anlagen, die meisten in der Schweiz, aber auch in Berlin und Österreich. 25 seien in Auftrag gegeben oder befänden sich im Bau, auch in weiteren europäischen Ländern, sagt Co-CEO Valentin Gutknecht. Die TA-Media-Zeitungen berichten über den Prozess, bei dem flüssiges CO₂ zum Kies in einem Trichter fliesst und sich in einem gut zweistündigen Verfahren in den feinen Poren der Kiesoberfläche an das Material bindet. «1000 Tonnen CO₂ werden so hier jährlich im Kies gebunden», sagt Gutknecht, was etwa der Einsparung von 20 Elektrolastwagen oder rund 20’000 Bäumen entspreche. Das hat Luft nach oben. Das CO₂, das dem Beton zugeführt wird, stamme aus Biogasanlagen. Rund zehn Millionen Tonnen fallen laut Valentin Gutknecht jährlich allein in der Schweiz in sogenannten Biogasanlagen an. Neustark sollte mit der Technik ein Volumen von einigen Hunderttausend bis zu einer Million Tonnen CO₂ kompensieren können. «In Zürich beispielsweise ist es vorgegeben, dass bei Neubauten mit CO₂ versetzter Abbruchbeton zum Einsatz kommt. Das ist nachhaltig und hilft Technologien wie unserer zum Durchbruch», wirbt Gutknecht. Weitere Meldungen: – Im Albulatal lebt sie noch: Die laut «Südostschweiz» (Artikel noch nicht online) sehr seltene Stängel-Blattschneiderbiene. Der Biologe Andreas Müller ist auf 116 frische Nester gestossen. Denn im Albulatal wächst der Riesen-Haarstrang – die Lebensstaude der Biene. Wolle man die Biene retten, müsse man die Staude erhalten und nicht mähen – diese blühe schweizweit nur noch in Graubünden. Viel Verkehrspolitik in der heutigen «NZZ»: – Über die Einführung von Tempo 30 im aargaui...