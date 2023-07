Im Reaktor in der Mitte wird der harte Zementstein aus der feinen Fraktion von Betonabbruch herausgelöst.

CO2 in Beton speichern Die «schweizweit grösste» Anlage zur Speicherung von CO2, heute in der ‹BZ Basel›. Ausserdem in der Presse: das Hitzeschutz-Paket der Stadt Basel und Zürich-Wiedikon als Netto-null-Quartier. 06.07.2023 09:27

Ein «weltweites Novum», nennt es die ‹BZ Basel›: Auf dem Papieri-Areal in Biberist geht die schweizweit grösste Anlage zur Speicherung von CO2 in Betrieb. Gespeichert wird es in Abbruchbeton, der 200 Meter weiter anfällt, wo die ehemalige Papierfabrik abgerissen wird. Wie dies in der Praxis aussieht, wurde am Mittwochabend vor Ort illustriert. Die ‹BZ Basel› beschreibt: «Mit einer grossen Schaufel kippt ein Radlader das Granulat in eine Mulde. Nachdem sich die Klappe geschlossen hat, wird das Material begast, im Gestein wird das CO2 statt in die Atmosphäre geblasen dauerhaft gespeichert. Dieses wurde zuvor gleich daneben in einem Verdampfer, bestehend aus 144 Röhren, mittels Umgebungswärme von flüssiger Form in Gas umgewandelt.» Am Ende rattere das angereicherte Gestein über Förderbänder und wird schliesslich im Strassen-, Hoch- und Tiefbau in der Region wiederverwendet. «Hier haben wir kurze Wege und können sämtliches Material aufbereiten, karbonisieren und weiterleiten», zitiert die ‹BZ› einen Vertreter der involvierten Baufirma Vigier. «Unser Baustoff ist nicht der ökologischste, deshalb wollen wir etwas für die Nachhaltigkeit tun.» Weitere Meldungen: – «Aus Erde wird Beton»: Die erste Bodenwaschanlage der Nordwestschweiz soll auf dem Bau das Recycling-Zeitalter einläuten. Aber es gibt noch Stolpersteine, schreibt die ‹BZ Basel›. – «Kampf der Hitze im Schneckentempo»: Aufgrund der steigenden Temperaturen legt die Baselstädtische Regierung ein Hitzeschutz-Paket vor. Die Massnahmen überzeugen nicht, kommentiert die ‹BZ Basel›. – «Wiedikon soll Netto-null-Quartier werden»: Der Zürcher Stadtrat will hier prüfen, wie die Bevölkerung zu klimaneutralem Verhalten motiviert werden kann. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – Das Haus Konstruktiv zieht definitiv vom Zürcher Stadtzentrum ins Löwenbräu-Areal. Dort ist es in guter...