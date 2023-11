Gruppenbild aus dem Jahr 2021 mit der aktuellen und vorherigen Leitung des Design Preis Schweiz: on links: Debora Biffi, Thomas Walliser, Kim Albert, Urs Stampfli, Benjamin Moser, Michel Hueter und Raphael Rossel.

Neuanfang für den Design Preis Schweiz

02.11.2023

Morgen Freitag findet in Langenthal die 17. Verleihung des Design Preis Schweiz statt. Der ‹Bund› stellt den Wettbewerb und seinen Kurator Benjamin Moser vor. Für Moser befindet sich die Designbranche im Wandel, genauso wie seine Heimatstadt Langenthal. «Der Standort Langenthal ist mir für den Preis sehr wichtig und hat ein Alleinstellungsmerkmal, das seinesgleichen sucht», sagt Benjamin Moser. Der Kurator will, dass der Preis relevant bleibt: «Ist das Interesse da, mitzumachen? Heute können wir sagen: Ja, definitiv!» Der Verein habe frühere Partner wie die Stadt Langenthal oder die kantonale Standortförderung übernehmen und neue dazugewinnen können. Ziel soll es sein, künftig noch enger mit den hiesigen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Am Freitagabend werden in der Markthalle sieben Kategorien prämiert, in den Bereichen ‹Furniture Design› , ‹Interior Design›, ‹Circular Design› und ‹Product Design› sowie ‹Young Professsionals›. Neu integriert worden sind die beiden Kategorien ‹Inclusive Design› und ‹Food Design›. Weitere Meldungen: – Das Crowdplanning des Vereins Umverkehr hat 44 Projektideen gesammelt, wie die Stadt Zürich mehr Grünraum bekommen kann. «Nicht alle sind realistisch», schreibt die NZZ und präsentiert eine Auswahl. – Im Prättigau müssen dreieinhalb Kilometer Strassen- und Schienenabschnitte neu gebaut werden. Die Rhätische Bahn führte einen Projektwettbewerb für die Kunstbauten durch. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – Das «raumfressende» Gewerbe mitten in Muttenz nutzt den Platz schlecht, schreibt die ‹BZ Basel›. Jetzt möchten Private ein neues, verdichtetes Quartier an der St. Jakob-Strasse bauen. – «Elisabeth bekommt neues Gewand»: Die Sanierungsarbeiten an der Elisabethenkirche dauern an. Die ‹BZ Basel› besucht Basels «spektakulärster Baustelle». – «Berns berüchtigtste Lichtversch...