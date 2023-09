Das Gemeindehaus der Israelitischen Gemeinde Basel steht neben der Synagoge an der Leimenstrasse in Basel. (Foto: Kenneth Nars)

Gemeindehaus inventarisiert Das Gemeindehaus der Israelitischen Gemeinde Basel wurde ins Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen – gegen den Willen der IGB. Ausserdem: Architekturjahrbuch und Rekursflut in Zürich. 19.09.2023 10:40

«Wir bedauern die Aufnahme ausdrücklich», sagt IGB-Präsident Emmanuel Ullmann zur «BZ». Man sei von der Denkmalpflege vor vollendete Tatsachen gestellt worden und habe per Brief von der Aufnahme ins Inventar erfahren, die definitiv sei. «Das Gemeindehaus an der Leimenstrasse 24 wurde in den Jahren 1955/56 errichtet und stammt von Marcus Diener und Georges Olstein», schreibt die Zeitung. Die Denkmalpflege schwärmt in ihrer Begründung von einem «schlichten, zeittypisch gestalteten Bau», der als «qualitätsvolles Beispiel für die Architektur der 1950er-Jahre am Ring» diene. Das sechsgeschossige Eckhaus fasse die benachbarte Synagoge seitlich ein und sei architekturhistorisch und städtebaulich bedeutsam. Vollständig geteilt wird diese Einschätzung von der IGB nicht. «Das Gebäude befindet sich in einem schlechten Zustand», sagt Emmanuel Ullmann. «Auch deshalb verstehen wir nicht, wie man es ins Inventar aufnehmen kann.» Weitere Meldungen: – Die «Basler Zeitung» besprich das Architekturjahrbuch SAY, das dieses Jahr erstmals erschienen ist. «Von 36 Projekten stammen 11 von Basler Architekten.» – In der Stadt Zürich wird immer häufiger rekurriert. «Die Verdichtung und die steigende Anzahl wohlhabender Stadtbewohner sind womöglich dafür verantwortlich», schreibt der «Tages-Anzeiger»....