Bei der Gestaltung von Freiräumen ist Akustik selten relevant, obwohl sie die Aufenthaltsqualität massgeblich prägt. Doch es gibt Menschen, die sich für eine gute Klangkulisse einsetzen.

Kaum eine menschliche Tätigkeit, die keine Geräusche verursacht: ob wir mit Freunden im Café sitzen oder Sport treiben, telefonieren oder heimwerken, am Laptop tippen oder einfach die Strasse entlanggehen. Geräusche gehören zum Leben; sie zu hören, kann uns bei der Orientierung helfen, uns erfreuen, verblüffen und beruhigen. Oder sie können uns wahnsinnig nerven, vor allem dann, wenn andere sie verursachen. «Der eigene Hund macht keinen Lärm – er bellt nur», soll der Schriftsteller Kurt Tucholsky einmal gesagt haben. Je mehr Menschen auf kleinem Raum zusammenleben, desto mehr potenziell nerviges «Gebell» gilt es zu orchestrieren. Geht es um Siedlungsentwicklung nach innen, ist Lärmschutz das eine Mittel, um sie akustisch erträglich zu machen. Dank unzeitgemässer Vorschriften und fragwürdiger Rekurse gegen Bauprojekte ist die Diskussion um den richtigen Lärmschutz beim Bauen in den vergangenen Jahren auch über Fachkreise hinaus zu einem Dauerbrenner geworden. Das andere Mittel ist Klangraumgestaltung, also das Bestreben, die Akustik von Aussenräumen bewusst zu steuern. Sie geniesst weitaus weniger Aufmerksamkeit als ihr lauter Bruder Lärmschutz – und das zu Unrecht. Gerade die öffentlichen Aussenräume müssen im dichten Siedlungsgebiet viel leisten. Nicht selten dienen sie als Erholungsort und Treffpunkt, Sportplatz und Veranstaltungsraum zugleich. Ob die Menschen diese Orte häufig und gerne nutzen oder nicht, hängt nicht zuletzt von deren akustischer Aufenthaltsqualität ab. Die Vereinigung der kantonalen Lärmschutzfachleute, Cercle Bruit, weist schon seit Jahren auf die Bedeutung der akustischen Qualität von Aussenräumen hin, besonders im Kontext dichter Siedlungsräume. Ihre Website bietet eine lange Liste an gut verständlichen Leitfäden, Merkblättern und Entscheidungshilfen zum Thema. Dass bis heute nur wenig von diesen Bemühungen in der bauliche...