Der Pariser Park André Citroën, den der Architekt Patrick Berger 1992 gebaut hat Fotos: Gilles Clément

Paris ist eine der am dichtesten bebauten Städte der Welt. Nun erprobt die Verwaltung die Begrünung. Auch heute in der Presse: Besuch bei In Situ, Mehrwertabgabe in Münchenstein und Velos auf der Langstrasse.

28.09.2023 09:01

In Paris ist man europaweit der grössten Gefahr ausgesetzt, infolge von Hitze zu sterben. Dies ist das schockierende Ergebnis einer im März vorgestellten Untersuchung der medizinischen Fachzeitschrift «The Lancet», schreibt die WoZ. An Hundstagen lägen die Temperaturen in Pariser Wärmeinseln um bis zu zehn Grad über jenen in ländlichen Teilen im Umland. Die Entsiegelung des Bodens und die Begrünung sind die beiden wirksamsten Mittel, um der Erhitzung der Stadt entgegenzuwirken. Darum hat sich Bürgermeisterin Anne Hidalgo zum Ziel gesetzt, in drei Jahren hundert Hektaren Boden zu entsiegeln. Eine Kernmassnahme ist die Pflanzung von 170 000 Bäumen und die Schaffung von 300 Hektaren neuer Grünflächen. Die linken Stadtverwaltungen zeigen seit 2001, wie sich mit etwas Einfallsreichtum und Durchsetzungswille dank überwiegend kleinflächigen, dem gedrängten Stadtgefüge auf den Leib geschneiderten Eingriffen Oasen der Frische und Biodiversität schaffen lassen. Weitere Meldungen: – «Unser Ziel ist, möglichst nicht zu bauen»: Der Tages-Anzeiger besucht den Architekten Andreas Haug und das Baubüro In Situ in Zürich-Altstetten. – Heftige Kritik an happiger Abgabe: Die Mehrwertabgabe in der Wachstumsgemeinde Münchenstein sorgt für Ärger, schreibt die bz. Für die Gemeinde gehe es um viel. – Für Autos unterbrochen, für Velos offen: Manche Menschen warteten 50 Jahre darauf: Die Langstrasse in Zürich ist keine Auto-Durchgangsstrasse mehr – zumindest tagsüber, berichtet der Tages-Anzeiger....