Der grosse Raum im HSG-Square biete zu wenig Lernplätze, sagen die Studierenden. Fotos: Christof Plümacher

Die Studierenden sind mit dem HSG-Square in St. Gallen nicht zufrieden und luden den Architekten ein. Ausserdem in den Medien: Brauerei Worb, Cargo Sous Terrain, Benko in Berlin und Fotos in La-Chaux-de-Fonds.

Der HSG-Square des japanischen Architekten Sou Fujimoto ist das modernste Gebäude auf dem Campus der Universität St. Gallen. Aber bei den Studierenden ist es nicht besonders beliebt: Es bietet zwar viel Raum, aber kaum Lernplätze. Kritisiert wurden auch gewisse Hausregeln. Nun haben sich die HSG- mit ETH-Studierenden zusammengetan und Ideen für den Square ausgearbeitet. Um ihre Ideen mit dem Architekten zu diskutieren luden sie Fujimoto nach St. Gallen ein – und er kam, wie die ‹Thurgauer Zeitung› heute berichtet. «Wow, hier stehen aber viele Dinge herum – das war eigentlich nicht meine Idee», zitiert die Zeitung den Architekten. Er habe aber aufmerksam zugehört und festgestellt: «Ich sehe schon, St. Gallen lern mit meinem Gebäude, sich zu entwickeln, und beginnt, sich mit der Nutzung von offenen Räumen auseinanderzusetzen». Der Ort solle lebendig sein und sich so entwickeln, wie ihn die Menschen gestalten. Musik in den Ohren der Studierenden: Sie bauen jetzt einige Möbel auf denen man sitzen und arbeiten kann. Weitere Meldungen: – Die Brauerei Albert Egger in Worb zieht aus dem Zentrum in einen Neubau im Industriegebiet beim Bahnhof SBB. Dadurch wird das Braui-Areal, fünf Gehminuten vom RBS-Bahnhof Worb Dorf entfernt, für neue Nutzungen frei. Das Thuner Büro Brügger Architekten hat den Wettbewerb für die Umnutzung gewonnen. Die ‹Berner Zeitung› stellt die Pläne vor. Drei prägende Gebäude bleiben erhalten, im hinteren Teil des Areals entstehen drei Wohnhäuser. – In ihrer aktuellen Schweizer Ausgabe berichtet ‹Die Zeit› vom Projekt der Güter-Metro Cargo Sous Terrain, gegen das sich Widerstand regt. Langsam werde bekannt, wo die Linien durchführen sollen, und vor allem: Wo die Hubs an die Oberfläche kommen – beispielsweise im Zürcher Stadtquartier Albisrieden. Dies, nachdem sich die Idee, die Tunnels bis in die City zu führen, wegen den G...